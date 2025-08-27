Ce SALARIU primește Radu Vâlcan, de la Antena 1, pentru cele 3 săptămâni de filmări la Insula Iubirii 2025

Radu Vâlcan continuă să fie unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV, iar succesul emisiunii Insula Iubirii de la Antena 1 se leagă strâns de prezența lui. Filmările pentru sezonul 9 au loc în Thailanda, iar remunerația soțului Adelei Popescu este pe măsura notorietății show-ului.

Insula Iubirii, sezonul 9 se apropie de momentul final. Cuplurile au trecut de la extaz la agonie pe măsură ce tentația și farmecul ispitelor și-au pus amprenta pe cele două insule. Ruptura pare că s-a produs în trei dintre cuplurile sosite în jocul tentației. Toate cărțile și măștile vor cădea la ultimul bonfire, în fața lui Radu Vâlcan.

Prezentatorul TV a anunțat la începutul filmărilor că aventura din Thailanda este una cu totul specială pentru el, mai ales că alături îi este și partenera lui de viață, Adela Popescu.

„Anul acesta hotărâserăm împreună să nu mai vină (Adela Popescu, n. red.). Dar mi-am dat seama în timp util că o luna atât de departe de casa vă fi greu de dus singur. Așa că m-am organizat. Și ea a acceptat”, povestește Radu Vâlcan pe contul său de socializare.

Dacă Radu Vâlcan și Adela Popescu sunt nedespărțiți chiar și când el are de filmat pentru Insula Iubirii, în afaceri lucrurile nu sunt deloc diferite. De ani buni deja, cei doi sunt implicați într-o firmă, afacerea familiei, și împart totul.

Ce salariu are Radu Vâlcan la Insula Iubirii

Deși Vâlcan a fost mereu discret în privința onorariului, fanii show-ului sunt convinși că acesta este răsplătit pe măsura importanței sale pentru emisiune. „Insula Iubirii nu ar mai avea același farmec fără Radu”, spun mulți dintre telespectatori.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Radu Vâlcan ar încasa între 35.000 și 45.000 de euro pentru cele trei săptămâni de filmări din Thailanda.

În urmă cu șase ani, prezentatorul primea 10.000 de euro pentru un sezon, însă, odată cu creșterea popularității producției și inflația, suma s-a triplat sau chiar cvadruplat, potrivit Cancan.ro.

Pe lângă câștigurile din televiziune, Radu Vâlcan și Adela Popescu se bucură și de succesul firmei lor de publicitate.

Potrivit datelor financiare oficiale, compania a raportat în ultimul an o cifră de afaceri de aproape 2 milioane de lei (circa 400.000 de euro), în creștere cu 40%

Profitul a fost și el unul impresionant – aproape 1,4 milioane de lei (aproape 300.000 de euro), adică un plus de 88% față de anul anterior.