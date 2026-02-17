Faimoasa Empire State Building a fost iluminată în roșu, seara trecută, pentru a sărbători Anul Nou Chinezesc în New York City.

„La mulți ani de Anul Nou Lunar. În seara asta strălucesc în roșu — o culoare a norocului, bucuriei și prosperității.“, este mesajul care a însoțit clipul postat pe pagina oficială de X a celebrului edificiu din New York.

