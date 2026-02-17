Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu, după ce a semnat controlul judiciar: ”Casa arde și vi se spune că nu este nimic grav, că este doar un incendiu tehnic”

Călin Georgescu, după ce a semnat controlul judiciar: ”Casa arde și vi se spune că nu este nimic grav, că este doar un incendiu tehnic”

Oana Zvobodă
17 feb. 2026, 10:51, Actualitate

Călin Georgescu a mers marți la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Mâine, instanța urmează să decidă dacă această măsură va fi menținută sau ridicată.

Update 11:30: Călin Georgescu a ținut un discurs în fața secției de Poliție Buftea. Acesta a vorbit și despre recesiunea tehnică în care se află România în acest moment.

Eu v-am mai spus: șahul, greșeala așteptată și se joacă până când cade regele. Eu mă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc tuturor oamenilor prezenți aici, dar, înainte de toate, mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună, în pace și bucurie.

Astăzi aș dori să mă adresez și am un mesaj pentru poporul român, un mesaj adresat statului român în toate formele lui: instituțiilor, armatei, celor care veghează, celor care decid, celor care slujesc. Nu vorbesc doar cetățenilor, ci conștiinței naționale, pentru că România nu este doar un teritoriu, ci o responsabilitate vie pe care o purtăm fiecare dintre noi, de la omul simplu la cel care o apără, la cel chemat să o conducă și să o protejeze.

Așadar, România astăzi nu trăiește o simplă recesiune, ci rezultatul dezastruos al aplicării unui model economic neoliberal globalist, bazat pe datorie, pe vânzarea resurselor și pe distrugerea producției. Nu este o recesiune tehnică, ci poate un dezastru tehnic, adică o iresponsabilitate administrativă care forțează acțiuni financiare fără scop, fără program, iresponsabile împotriva poporului român.

Știți cum e: casa arde și vi se spune că nu este nimic grav, că este doar un incendiu tehnic. Ni s-a promis dezvoltare și am primit datorii, dependență și sărăcie. Astăzi, după 25 de ani, statul român este un stat sărac, slab și înapoiat.

Care este soluția? Soluția există. Ieșirea nu este prin austeritate, ci printr-o revoluție a prosperității, pe care o putem aplica doar prin economia reală și prin muncă productivă. Numai așa se poate produce o revenire la normalitate”, a declarat Georgescu.

Update 11:00: Călin Georgescu a ajuns la secția de Poliție Buftea. Aclamat de susținătorii care scandau ”libertate”, fostul candidat la prezidențiale nu a făcut declarații.

Update 10:57: Susținătorii lui Călin Georgescu cer desecretizarea ședinței CSAT: ”Poporul are nevoie de adevăr”

Update 10:52: Zeci de susținători ai fostului candidat la prezidențiale s-au strâns în fața Poliției Buftea, în așteptarea lui Georgescu.

Știre inițială

Georgescu merge la Poliția Buftea astăzi, pentru semnarea controlului judiciar

Magistrații Tribunalului București au decis amânarea hotărârii privind menținerea sau ridicarea controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu. Amânarea a fost motvată de instanță prin „imposibilitatea obiectivă a unuia dintre membri de a participa la deliberări”.

Avocații, dar și unul dintre cei doi judecători implicați în dosar, au semnalat lipsa probelor, iar asta ar putea conduce la încetarea măsurii impuse în urmă cu un an.

Georgescu este acuzat de „promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată”.

Cele mai noi

