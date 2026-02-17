Bătaia peștelui în Lacul Herăstrău. Trecătorii au rămas mască. Imagini unice filmate azi, 17 februarie

Momente neobișnuite au fost surprinse marți, 17 februarie, pe malul Lacului Herăstrău, unde mai mulți angajați au desfășurat o acțiune de populare piscicolă, pentru pescuitul sportiv, care a atras imediat atenția trecătorilor. Zeci de oameni s-au oprit să privească scena, surprinși de cantitatea mare de pește eliberată în apă.

Imagini inedite filmate pe malul Lacului Herăstrău

În imaginile filmate se vede cum lucrătorii descarcă peștii din plase direct în lac, aruncându-i practic în apă. Peștii, atât exemplare mai mici, cât și unii de dimensiuni considerabile, se agită la suprafață în momentul eliberării, creând o adevărată „bătaie a peștelui”, lucru care i-a făcut pe martori să scoată telefoanele pentru a filma momentul.

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții implicați în acțiune, pentru Gândul, peștii au fost aduși din Nucet, iar speciile introduse în lac sunt novac și crap. Populările lacului au loc periodic, însă, în mod obișnuit, acestea sunt realizate mai ales la începutul primăverii.

Lacul Herăstrău este un lac antropic amenajat pe râul Colentina, situat în nordul Capitalei, între Lacul Băneasa și Lacul Floreasca și are o suprafață de aproximativ 74 de hectare și reprezintă una dintre principalele atracții ale zonei, fiind amplasat în cel mai mare parc din București.

Pe lac este permis pescuitul sportiv doar de pe mal, în anumite zone delimitate. Conform regulilor, pescarii pot reține maximum 5 kilograme de pește, în baza unei taxe.

Cum se obține permisul de pescuit sportiv recreativ

Totuși, pentru a putea pescui pe Lacul Herăstru, pescarii au nevoie de un permis de pescuit recreativ, document care atestă faptul că o persoană poate deține dreptul de a practica pescuitul sportiv recreativ, conform legislației în vigoare.

Acesta este valabil numai însoțit de actul de identitate care a stat la baza emiterii acestuia. Actul poate fi emis și eliberat online de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA), este valabil până la sfârșitul anului în curs și are anumite limitări atât ca regulament, cât și ca zonă geografică. Orice persoană care a împlinit vârsta de 14 ani poate solicita permisul de pescuit sportiv, în baza actului de identitate. Persoana care dorește eliberarea unui permis de pescuit ANPA în 2025 va face solicitarea pe platforma electronică dedicată, care este disponibilă pe site-ul instituție.

