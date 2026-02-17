Prima pagină » Actualitate » Bătaia peștelui în Lacul Herăstrău. Trecătorii au rămas mască. Imagini unice filmate azi, 17 februarie

Bătaia peștelui în Lacul Herăstrău. Trecătorii au rămas mască. Imagini unice filmate azi, 17 februarie

17 feb. 2026, 10:25, Actualitate

Momente neobișnuite au fost surprinse marți, 17 februarie, pe malul Lacului Herăstrău, unde mai mulți angajați au desfășurat o acțiune de populare piscicolă, pentru pescuitul sportiv, care a atras imediat atenția trecătorilor. Zeci de oameni s-au oprit să privească scena, surprinși de cantitatea mare de pește eliberată în apă.

Imagini inedite filmate pe malul Lacului Herăstrău

În imaginile filmate se vede cum lucrătorii descarcă peștii din plase direct în lac, aruncându-i practic în apă. Peștii, atât exemplare mai mici, cât și unii de dimensiuni considerabile, se agită la suprafață în momentul eliberării, creând o adevărată „bătaie a peștelui”, lucru care i-a făcut pe martori să scoată telefoanele pentru a filma momentul.

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții implicați în acțiune, pentru Gândul, peștii au fost aduși din Nucet, iar speciile introduse în lac sunt novac și crap. Populările lacului au loc periodic, însă, în mod obișnuit, acestea sunt realizate mai ales la începutul primăverii.

Lacul Herăstrău este un lac antropic amenajat pe râul Colentina, situat în nordul Capitalei, între Lacul Băneasa și Lacul Floreasca și are o suprafață de aproximativ 74 de hectare și reprezintă una dintre principalele atracții ale zonei, fiind amplasat în cel mai mare parc din București.

Pe lac este permis pescuitul sportiv doar de pe mal, în anumite zone delimitate. Conform regulilor, pescarii pot reține maximum 5 kilograme de pește, în baza unei taxe.

Cum se obține permisul de pescuit sportiv recreativ

Totuși, pentru a putea pescui pe Lacul Herăstru, pescarii au nevoie de un permis de pescuit recreativ, document care atestă faptul că o persoană poate deține dreptul de a practica pescuitul sportiv recreativ, conform legislației în vigoare.

Acesta este valabil numai însoțit de actul de identitate care a stat la baza emiterii acestuia. Actul poate fi emis și eliberat online de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA), este valabil până la sfârșitul anului în curs și are anumite limitări atât ca regulament, cât și ca zonă geografică. Orice persoană care a împlinit vârsta de 14 ani poate solicita permisul de pescuit sportiv, în baza actului de identitate. Persoana care dorește eliberarea unui permis de pescuit ANPA în 2025 va face solicitarea pe platforma electronică dedicată, care este disponibilă pe site-ul instituție.

AUTORUL RECOMANDĂ

Cum obții permisul de PESCUIT în 2025 și ce trebuie să știi

Peștele românesc din Marea Neagră, tot mai rar în galantare! România importă pește și fructe de mare din ȘASE țări

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 864. Trump se implică în negocierile nucleare cu Iranul
09:58
Război în Orientul Mijlociu, ziua 864. Trump se implică în negocierile nucleare cu Iranul
CONTROVERSĂ Președintele Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, a anunțat că demisionează după apariția legăturilor cu Jeffrey Epstein
09:48
Președintele Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, a anunțat că demisionează după apariția legăturilor cu Jeffrey Epstein
ALERTĂ Intervenții în lanț pe munte. În ultimele 24 de ore, peste 100 de turiști au fost salvați, alte zeci au ajuns la spital
09:09
Intervenții în lanț pe munte. În ultimele 24 de ore, peste 100 de turiști au fost salvați, alte zeci au ajuns la spital
METEO Vremea se schimbă radical în martie. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru prima lună de primăvară
08:49
Vremea se schimbă radical în martie. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru prima lună de primăvară
INEDIT Iubire la CSM București. Două jucătoare de bază și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: ”Azi și în fiecare zi”
08:42
Iubire la CSM București. Două jucătoare de bază și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: ”Azi și în fiecare zi”
Mediafax
Economia Rusiei se apropie de „zona morții”. Ce arată noile date economice?
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
Uitați de păpuși și mașinuțe. Copiii ar trebui să se joace cu teluri și zdrobitoare de cartofi pentru a se dezvolta mai bine
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Testele ADAC arată un paradox: impactul la 35 km/h poate fi mai periculos decât la 50 km/h
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Astronomii încearcă să rezolve misterul unei comete care și-a schimbat direcția de rotație
CONTROVERSĂ Decizie controversată luată de Muzeul Britanic. Se renunță la termenul „Palestina” în unele expoziții istorice din galeriile Orientului Mijlociu
10:12
Decizie controversată luată de Muzeul Britanic. Se renunță la termenul „Palestina” în unele expoziții istorice din galeriile Orientului Mijlociu
TURISM „Arcul îndrăgostiților”, un simbol turistic din Italia, s-a prăbușit în mare chiar de Ziua Îndrăgostiților după un val de furtuni violente
09:37
„Arcul îndrăgostiților”, un simbol turistic din Italia, s-a prăbușit în mare chiar de Ziua Îndrăgostiților după un val de furtuni violente
SPORT Dorinel Munteanu tună la adresa ARBITRAJULUI: „Din păcate, sunt alte partide şi mai grav afectate. Ar trebui să aibă puţin discernământ”
09:14
Dorinel Munteanu tună la adresa ARBITRAJULUI: „Din păcate, sunt alte partide şi mai grav afectate. Ar trebui să aibă puţin discernământ”
FLASH NEWS Atac armat la un meci de hochei din Rhode Island, SUA, soldat cu trei morți și trei răniți
09:03
Atac armat la un meci de hochei din Rhode Island, SUA, soldat cu trei morți și trei răniți
RĂZBOI Trump pune presiune pe Ucraina să negocieze „rapid” un acord, înaintea discuțiilor cu Rusia de la Geneva
08:21
Trump pune presiune pe Ucraina să negocieze „rapid” un acord, înaintea discuțiilor cu Rusia de la Geneva
SPORT Care e termenul pentru depunerea candidaturilor la președinția FRF. Când sunt alegerile pentru conducerea fotbalului românesc
08:14
Care e termenul pentru depunerea candidaturilor la președinția FRF. Când sunt alegerile pentru conducerea fotbalului românesc

Cele mai noi

Trimite acest link pe