Decizie controversată luată de Muzeul Britanic. Se renunță la termenul „Palestina" în unele expoziții istorice din galeriile Orientului Mijlociu

Decizie controversată luată de Muzeul Britanic. Se renunță la termenul „Palestina” în unele expoziții istorice din galeriile Orientului Mijlociu

Mihai Tănase
17 feb. 2026, 10:12, Știri externe
Decizie controversată luată de Muzeul Britanic. Se renunță la termenul „Palestina” în unele expoziții istorice din galeriile Orientului Mijlociu
Foto; Freepik

Muzeul Britanic a decis să elimine termenul „Palestina” din anumite panouri și etichete ale galeriilor dedicate Orientului Mijlociu, motivând că acesta nu mai este perceput ca un termen „neutru” și poate fi interpretat ca referire la un teritoriu politic.

Muzeul Britanic a confirmat că a eliminat termenul „Palestina” din unele exponate dedicate Orientului Mijlociu, în urma unor plângeri privind caracterul inexact și anacronic al utilizării acestuia în contexte istorice antice. Decizia a fost comunicată într-un răspuns transmis publicației The Jerusalem Post.

Potrivit reprezentanților muzeului, pentru galeriile care prezintă hărți ale regiunilor culturale antice, utilizarea termenului „Canaan” este mai adecvată pentru sudul Levantului în a doua jumătate a mileniului al II-lea î.Hr.

Astfel, reprezentanții instituției au precizat că „unele dintre panourile grafice care datează din perioada anterioară înțelegerii termenului sunt revizuite ca parte a planurilor de renovare a acestor spații”.

De ce muzeul a luat o astfel de decizie

Decizia vine după intervenția organizației UK Lawyers for Israel (UKLFI) , care și-a exprimat îngrijorarea față de folosirea termenului „Palestina” în expoziții ce acoperă Levantul antic și Egiptul.

Într-o scrisoare adresată Muzeului Britanic, organizația a susținut că mai multe hărți și descrieri aplică retroactiv acest termen unor perioade istorice în care „nu exista o astfel de entitate”.

Potrivit UKLFI, această practică „riscă să obscureze istoria Israelului și a poporului evreu” și creează o impresie falsă de continuitate istorică. Organizația a argumentat că folosirea unui singur nume pentru mii de ani „șterge schimbările istorice” și denaturează contextul real al regiunii.

În consecință, UKLFI a cerut muzeului să revizuiască terminologia utilizată și să adopte denumiri corecte din punct de vedere istoric, precum Canaan, regatele Israel și Iuda sau Iudeea, în funcție de perioada prezentată.

Muzeul Britanic a explicat că, deși termenul „Palestina” a fost considerat mult timp o denumire geografică neutră în mediul academic occidental și din Orientul Mijlociu, începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea, acesta nu mai poate fi perceput astfel în prezent.

„Termenul nu mai are o semnificație neutră și poate fi înțeles ca referire la un teritoriu politic”, a transmis instituția.

Din acest motiv, muzeul a optat să utilizeze terminologia Organizației Națiunilor Unite pentru hărțile care ilustrează granițele moderne, folosind denumiri precum Gaza, Cisiordania, Israel și Iordania, și să folosească termenul „palestinian” exclusiv ca identificator cultural sau etnografic, acolo unde este cazul.

Conform UKLFI, panourile informative din galeria Levantului, care acoperă perioada 2000-300 î.Hr., au fost deja actualizate pentru a reflecta istoria Canaanului și a canaaniților, precum și apariția regatelor Iuda și Israel. De asemenea, un panou din galeriile Egiptului a fost modificat recent, înlocuind expresia „descendență palestiniană” cu „descendență canaanită”.

Un purtător de cuvânt al UKLFI a salutat decizia muzeului.

„Muzeele joacă un rol vital în educația publică și este esențial ca descrierile să reflecte cu precizie și neutralitate înregistrările istorice. Aceste schimbări reprezintă un pas important pentru a asigura vizitatorilor o înțelegere corectă a Orientului Apropiat antic”, a transmis organizația.

