Diana Buzoianu anunţă că s-au încheiat înscrierile pentru postul de şef al Romsilva. Pe 19 martie se va afişa lista cu candidaţii admişi pentru examen

„Ieri a fost ultima zi de înscriere pentru concursul pentru Directorul General al Romsilva” anun'[ ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pe facebook. Urmează analiza dosarelor de către membrii Consiliului de Administrație al Romsilva. Pe 19 martie (joi), aceștia vor face publică lista completă a tuturor candidaților, precum și CV-urile candidaților.

Nu vor fi analizate numai dosarele candidaţilor ci şi alte informaţii care vor parveni „de la autorități sau alte informații publice la care vor avea acces, conform procedurii concursului de selecție”.

„Încurajez societatea civilă ca, începând de pe data de 19, să trimită Consiliului de Administrație la adresa de email [email protected] și Ministerului Mediului la adresa de email [email protected] informații obiective și relevante care ar putea fi luate în considerare de Consiliul de Administrație al Romsilva în analiza proprie. Analiza dosarelor va dura până pe 27 martie, deci informațiile ar trebui trimise cu câteva zile înainte ca să poată fi, în mod rezonabil, și parcurse. Decizia finală aparține membrilor Consiliului de Administrație Romsilva, da. Dar această decizie va fi cu atât mai informată cu cât aceștia vor avea acces la cât mai multe date”, a transmis Buzoianu.

Ministrul Mediului a mai spus că şi societatea civilă poate avea un cuvânt de spus la această numire şi pot trimite diverse sugestii sau sesizări cu privire la numele celor care candidează pentru şefia Romsilva.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministerul condus de Diana Buzoianu, contract de 2,5 milioane de euro pentru bilete de avion, în plină austeritate

Diana Buzoianu caută şef la Romsilva. Care este salariul pe care îl va primi