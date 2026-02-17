Prima pagină » Actualitate » Năsui remarcă faptul că ministrul „Rogobete a diagnosticat corect problema în sistemul de sănătate ” şi are un sfat pentru premierul Ilie Bolojan

Năsui remarcă faptul că ministrul „Rogobete a diagnosticat corect problema în sistemul de sănătate " şi are un sfat pentru premierul Ilie Bolojan

„România e pe locul 1 în UE la mortalitate prevenibilă și tratabilă. Și este pe locul 3 al celei mai joase speranțe de viață  scrie economistul Claudiu Năsui” într-o postare recentă, pe facebook. Fostul ministru al Economiei(USR) răsuflă uşurat la vederea faptului că „în sfârșit un ministru PSD zice ceva corect. Și nu o dată, ci de multiple ori. Și cine se grăbește să-l contrazică? Evident PNL”, cu referire la social-democratul Alexandru Rogobete.

„Ministrul Sănătății, domnul Rogobete (PSD), a diagnosticat corect problema în sistemul de sănătate: monopolul CNAS (asiguratorul de sănătate monopol de stat)” pare să fie unul dintre aspectele importante ale sistemului de sănătate, potrivit lui Năsui.

„Un lucru 100% corect pe care îl zic de ani de zile. Avem și un proiect USR scris pentru demonopolizarea CNAS prin ceea ce am numit un Pilon 2 al Sănătății. Adică fiecare român, indiferent de nivelul de venit, să-și poată alege alt asigurător de sănătate decât CNAS.

Ca să vă dați seama cât de profundă este mentalitatea socialistă la PNL, cine credeți că se luptă contra ideii domnului Rogobete? Președintele CNAS, un domn pe nume Horațiu Moldovan, de la PNL. De aceea i se mai spune și Partidul Niciodată Liberal.

Omul simte că-și pierde puterea în sistem dacă românii ar avea voie să aleagă și altceva decât CNAS. Așa că susține ca românii să rămână obligați să stea în actualul monopol, pe care deloc întâmplător îl conduce el”, subliniază useristul.

„Zice că demonopolizarea CNAS ar fi un „semnal” că statul nu este capabil să gestioneze lucrurile” este argumentul liberalului pe care Năsui îl demopntează cu câteva argumente statistice.

„În traducere suferim într-un sistem dezastruos ca să nu dăm un „semnal” prost pentru stat. Un sistem care ne omoară, ne chinuie și ne face să plătim încă o dată sănătatea dacă chiar avem nevoie de ea.

Apropo de semnale proaste, România e pe locul 1 în UE la mortalitate prevenibilă și tratabilă. Și este pe locul 3 al celei mai joase speranțe de viață (doar Letonia și Bulgaria sunt deasupra). Dar alea nu sunt semnale de care să-i pese domnului de la PNL.

Vă imaginați dacă în decembrie 1989 venea un politician și zicea să nu se privatizeze nimic că ar fi un semnal că statul nu este capabil să gestioneze lucrurile. Să mai încercăm să facem socialismul să meargă încă 45 de ani. De fapt nu trebuie să vă imaginați prea tare, pentru că în unele sectoare multe companii au rămas de stat și funcționează și acum ca pe vremea aceea. Dar măcar multe sectoare au scăpat și am putut avea dezvoltare și în România”, mai scrie Năsui.

Fostul ministru al Economiei scoate în evidenţă faptul că „mai toate țările din Europa au sisteme concurențiale de asigurări de sănătate: Belgia, Olanda, Elveția, Germania, Italia, Franța, etc. Nu toate sunt la fel, dar toate sunt net superioare dezastrului de la CNAS”.

„Dacă guvernul Bolojan vrea să lase și altceva în urma lui decât creșteri de taxe și naționalizarea banilor din Pilonul 2 și 3, ar trebui să ia această oportunitate. Ar face un lucru bun și pentru România și pentru guvern”, îl sfătuieşte Năsui pe Bolojan,

