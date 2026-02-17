Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 864. Trump se implică în negocierile nucleare cu Iranul

Război în Orientul Mijlociu, ziua 864. Trump se implică în negocierile nucleare cu Iranul

17 feb. 2026, 09:58, Actualitate
Președintele Donald Trump a declarat că va fi implicat „indirect” în discuțiile dintre Statele Unite ale Americii și Iran privind programul nuclear al Teheranului. Negocierile urmează să înceapă la Geneva.

Președintele Donald Trump a subliniat că va fi implicat indirect și că discuțiile vor fi foarte importante și că, potrivit evaluării sale, Iranul ar fi motivat să ajungă la un acord.

„Discuțiile vor fi foarte importante”

„Voi fi implicat în acele discuții, indirect. Și vor fi foarte importante”, a spus Trump. Președintele american a amintit că negocierile anterioare s-au blocat, în principal din cauza cererii Washingtonului ca Teheranul să renunțe la îmbogățirea uraniului, un proces considerat de SUA un pas spre obținerea unei arme nucleare. „Nu cred că vor consecințele de a nu face un acord”, a continuat Trump, aminitind de episodul din iunie 2025 când Statele Unite au atacat siturile nucleare iraniene.

Potrivit Reuters, tensiunile în regiune rămân ridicate, iar Forțele Armate ale SUA au trimis un al doilea portavion în Golful Persic și se pregătesc pentru eventualitatea unei campanii militare prelungite dacă negocierile nu vor avea succes.

În paralel, Organizația de apărare civilă a Iranului a organizat luni un exercițiu de apărare chimică pentru pregătirea populației în cazul unor incidente chimice în zona energetică din sudul Iranului.

