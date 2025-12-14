Ce se întâmplă cu Alex Marcu, la 6 luni de la moartea soției sale, Teodora Marcu. Sufletul îi este sfâșiat: „E foarte greu”

A trecut o jumătate de an de la moartea Teodorei Marcu, tânăra de 23 de ani, însărcinată cu al doilea copil, care a fost ucisă cu sânge de rece de un fost iubit, în cartierul Cosmopolis. Alex Marcu, văduvul Teodorei Marcu, are sufletul sfâșiat, iar într-o scurtă declarație a relevat că se concentrează pe fiica lui de 3 ani.

Cu sufletul încărcat și sfâșiat, Alex Marcu, soțul Teodorei Marcu, îi duce dorul tinerei alături de care își formase o familie. La șase luni de la tragedia care a îndoliat comunitatea românească, tânărul își centrează atenția pe fiica lui în vârstă de 3 ani. A mărturisit că îi este greu, în continuare, să vorbească.

„Nu am dat interviuri până acum. Nu este nimic de spus. Nu am un răspuns, e foarte, foarte greu. Chiar nu pot să vorbesc prea multe, dar e foarte greu. Nu pot să dezvolt o discuție și trebuie să mă înțelegeți, mă întorc în trecut și, dacă îmi aduc aminte, mi-e din ce în ce mai greu. Trebuie să mă concentrez pe fată. Este o situație foarte, foarte delicată”, a spus soțul Teodorei Marcu, arată Spynews.

Teodora Marcu a fost ucisă pe 31 mai 2025

Teodora Marcu, fostă concurentă a emisiunii „Insula Iubirii” de la Antena 1, a fost ucisă cu sânge rece de fostul ei iubit, Robert Lupu. Bărbatul a fost căutat ore întregi și, ulterior, a fost găsit decedat, în apropiere de zona în care a omorât-o pe fosta parteneră. Crima a avut loc în cartierul Cosmopolis, în zona unui centru comercial.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că bărbatul i-a tăiat calea femeii, într-o zonă cu trecere de pietoni, a împușcat-o, apoi a plecat de la locul crimei. La crimă a fost martoră și fiica ei în vârstă de 3 ani. Câteva zile mai târziu, pe 5 iunie 2025, fosta concurentă de la Antena 1 a fost condusă pe ultimul drum.

