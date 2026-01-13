Prima pagină » Diverse » Showbiz » Ce suma a încasat Iustin HVNDS pentru cele 3 zile la Survivor 2026, emisiunea difuzată la Antena 1

Ce suma a încasat Iustin HVNDS pentru cele 3 zile la Survivor 2026, emisiunea difuzată la Antena 1

13 ian. 2026, 10:17, Showbiz
Ce suma a încasat Iustin HVNDS pentru cele 3 zile la Survivor 2026, emisiunea difuzată la Antena 1

Iustin HVNDS a părăsit competiția Survivor 2026 după doar trei zile. Competiția abia începuse, iar concurentul a fost eliminat în urma duelului cu Larisa Uță. El a fost și primul concurent eliminat din competiția de la Antena 1. Iată ce sumă a încasat tânărul pentru zilele petrecute în Republica Dominicană, potrivit CANCAN.

Iustin HVNDS este unul dintre tinerii care au luptat în emisiunea Survivor 2026, înfruntând probe dificile, dar și condiții diferite de trai față de cele de acasă. De altfel, dorul de cei dragi nu a lipsit. Iustin HVNDS, pe numele său real Radu Iustin Câmpeanu, nu este străin de lumea televiziunii. El a mai participat în emisiunea „Chefi la Cuțite”, la Antena 1, fiind parte a echipei lui Florin Dumitrescu. De data aceasta, a acceptat provocarea de a veni în Republica Dominicană.

Ce suma a încasat Iustin HVNDS la Survivor 2026

Acum, la Survivor 2026, concurenții testează altfel de limite. După ce imunitatea a fost luată de Războinici, Faimoșii au intrat la eliminări, așa cum arată regulamentul jocului. Din echipa Faimoșilor, doi membri s-au duelat: Larisa Uță și Iustin HVNDS. Aceștia au fost propuși de Marina Dina, cea care intrase în posesia imunității individuale.

Desigur, așa cum a fost în sezoanele trecute (Kanal D, Pro TV), concurenții au semnat anumite contracte pentru a putea lua parte în show. Fiecare concurent fie a acceptat suma propusă, fie și-a negociat contractul pentru noul sezon. Printre cei care au încasat sume frumușele de bani se numără și Iustin HVNDS, tânărul care a fost eliminat în urma duelului cu Larisa Uță. Suma nu este deloc de neglijat, comparând cu banii încasați de alți concurenți, contractual. În cazul lui Radu Iustin Câmpeanu, banii primiți sunt aferenți unui singur stage.

AFLĂ AICI CÂȚI BANI A PRIMIT IUSTIN HVNDS, DE LA ANTENA 1, PENTRU CELE DOAR 3 ZILE LA SURVIVOR 2026.

Sursă foto: captură video Antena 1 – Survivor Romania

Recomandarea video

Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din asistat în cetățean activ, merită”
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii! Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV 😲 Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Astronomii au calculat momentul în care vom putea vedea o supernovă de pe Pământ
CONTROVERSĂ Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii
10:42
Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii
TURISM Orașul aflat la doar puțin peste două ore de București, desemnat cel mai autentic din Europa. Străzi pitorești și un port care pulsează de viață
10:42
Orașul aflat la doar puțin peste două ore de București, desemnat cel mai autentic din Europa. Străzi pitorești și un port care pulsează de viață
TURISM De ce fug turiștii de una dintre cele mai populare zone din lume. Baruri, hoteluri și investiții de zeci de milioane de euro, aproape de faliment
10:24
De ce fug turiștii de una dintre cele mai populare zone din lume. Baruri, hoteluri și investiții de zeci de milioane de euro, aproape de faliment
EXTERNE Scandal în Elveția după o caricatură Charlie Hebdo care ironizează de tragedia de la Crans-Montana: „Victimele arsurilor merg la schi”
10:20
Scandal în Elveția după o caricatură Charlie Hebdo care ironizează de tragedia de la Crans-Montana: „Victimele arsurilor merg la schi”
TAXE Primarul unei comune din Neamţ a găsit soluţia legislativă prin care să scutească de impozite, în continuare, persoanele cu dizabilităţi
10:05
Primarul unei comune din Neamţ a găsit soluţia legislativă prin care să scutească de impozite, în continuare, persoanele cu dizabilităţi
Înregistrarea sistematică a imobilelor notează gratuit posesia în cartea funciară
10:00
Înregistrarea sistematică a imobilelor notează gratuit posesia în cartea funciară

Cele mai noi

Trimite acest link pe