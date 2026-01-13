Ce suma a încasat Iustin HVNDS pentru cele 3 zile la Survivor 2026, emisiunea difuzată la Antena 1

Iustin HVNDS a părăsit competiția Survivor 2026 CANCAN

Iustin HVNDS este unul dintre tinerii care au luptat în emisiunea Survivor 2026, înfruntând probe dificile, dar și condiții diferite de trai față de cele de acasă. De altfel, dorul de cei dragi nu a lipsit. Iustin HVNDS, pe numele său real Radu Iustin Câmpeanu, nu este străin de lumea televiziunii. El a mai participat în emisiunea „Chefi la Cuțite”, la Antena 1, fiind parte a echipei lui Florin Dumitrescu. De data aceasta, a acceptat provocarea de a veni în Republica Dominicană.

Ce suma a încasat Iustin HVNDS la Survivor 2026

Acum, la Survivor 2026, concurenții testează altfel de limite. După ce imunitatea a fost luată de Războinici, Faimoșii au intrat la eliminări, așa cum arată regulamentul jocului. Din echipa Faimoșilor, doi membri s-au duelat: Larisa Uță și Iustin HVNDS. Aceștia au fost propuși de Marina Dina, cea care intrase în posesia imunității individuale.

Desigur, așa cum a fost în sezoanele trecute (Kanal D, Pro TV), concurenții au semnat anumite contracte pentru a putea lua parte în show. Fiecare concurent fie a acceptat suma propusă, fie și-a negociat contractul pentru noul sezon. Printre cei care au încasat sume frumușele de bani se numără și Iustin HVNDS, tânărul care a fost eliminat în urma duelului cu Larisa Uță. Suma nu este deloc de neglijat, comparând cu banii încasați de alți concurenți, contractual. În cazul lui Radu Iustin Câmpeanu, banii primiți sunt aferenți unui singur stage.

Sursă foto: captură video Antena 1 – Survivor Romania