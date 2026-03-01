Ali Khamenei a fost ultimul lider cu care s-a întâlnit Nicolae Ceaușescu. Care a fost relația celor doi

Ultimul lider străin cu care s-a întâlnit Nicolae Ceaușescu înainte de prăbușirea regimului comunist a fost Ali Khamenei. Vizita în Iran a fostului președinte al României a avut loc pe 18 decembrie 1989, într-un moment în care la Timișoara izbucnise, deja, revolta ce avea să ducă, doar câteva zile mai târziu, la schimbarea puterii în țară.

Născut la 19 aprilie 1939 în orașul Mashhad, din provincia Khorasan, Khamenei a preluat conducerea Iranului în 1989, la moartea lui Ruhollah Khomeini, fondatorul Republicii Islamice.

Cum și-a construit puterea Ali Khamenei

Cu toate că inițial nu era perceput drept o figură dominantă, Khamenei și-a consolidat treptat autoritatea transformând funcția de lider suprem al Iranului în centrul real al puterii politice de la Teheran. Longevitatea sa politică s-a sprijinit în mare măsură pe loialitatea structurilor de forță, în special cea a corpului Gardienilor Revoluției și miliția Basij.

Cele două au jucat un rol decisiv atât în reprimarea protestelor interne din 2009, izbucnite după realegerea lui Mahmoud Ahmadinejad, cât și în mișcările de stradă declanșate în 2022, după moartea tinerei Mahsa Amini.

În paralel, liderul suprem iranian a supervizat extinderea unui vast sistem economic controlat indirect de stat și a menținut un echilibru strict între facțiunile politice din interiorul Iranului.

Sub conducerea lui Ali Khamenei, Iranul și-a extins influența în Orientul Mijlociu prin sprijinul acordat unor grupări și aliați precum Hezbollah și Hamas. Strategia, cunoscută drept „Axa Rezistenței”, a fost concepută ca o contrapondere la influența SUA și a Israel în regiune.

În centrul mandatului său a rămas programul nuclear, pe care l-a susținut prin semnarea unui acord în 2015. Tensiunile au escaladat după ce Donald Trump s-a retras din acest pact și a reintrodus sancțiunile.

Ceaușescu, vizită la Teheran în decembrie ‘89

Românii care își mai amintesc evenimentele din decembrie 1989 nu au uitat că, în zilele când la Timișoara izbucnea revolta ce avea să ducă la căderea regimului comunist, Nicolae Ceaușescu efectua o vizită de stat oficială în Iran. Pe când la Timișoara manifestațiile împotriva Partidului Comunist luau amploare, Ceaușescu și ceilalți lideri PCR se întâlneau cu Ali Khamenei, la Teheran.

La Timișoara, magazinele erau sparte, iar Securitatea încerca să interzică oamenilor să circule în grupuri mai mari de câteva persoane, căutând a împiedica adunările publice în orașul de pe Bega. Dacă la început militarii băteau amenințător în patul puștilor, ezitând să tragă, în seara de 18 decembrie 1989 mai mulți tineri au fost împușcați chiar pe treptele Catedralei, la ordinul Elenei Ceaușescu, scrie ziuanews.ro.

La revenirea în țară, Nicolae Ceaușescu a organizart un miting uriaș în Piața Palatului, din București, într-o încercare de a calma spiritele. Decizia a fost una total „neinspirată”, căci mitingul s-a transformat într-o veritabilă revoluție.

Ceaușescu a fugit de pe clădirea CC-ului cu un elicopter, a fost prins și, ulterioor, executat prin împușcare la zid într-o unitate militară de lângă Târgoviște.

În ce moment a plecat Ceaușescu în Iran, la Khamenei

Într-un material publicat pe Newsweek se încearcă o explicație privind motivul vizitei pe care Nicolae Ceaușescu a efectuat-o în Iran, la recent alesul în funcție Ali Khamenei. Pe 16 decembrie se scanda „Libertate!”, la Timișoara, iar pe 18 liderul comunist pleca la Teheran.

„În seara lui 16 decembrie, Timişoara arăta ca un oraș sub asediu, izolat de restul țării, fiind împânzită de miliţie, securitate, cu armata pe picior de inetrvenţie. A doua zi, însă, pe 17 decembrie 1989, protestatarii s-au adunat din nou, de această dată, în fața sediului Comitetului Județean al Partidului Comunist Român și în Piața Operei. Luați prin surprindere, șefii locali ai PCR și ai Securității nu au reacționat”, scrie sursa citată.

Ulterior, pe 17 decembrie, la Timișoara sosesc generalul Victor Atanasie Stănculescu, care avea să ajungă ministru al Apărării în Guvernul Roman, și generalul Mihai Chițac, viitor ministru de Interne, în același guvern. „Cei doi coordonează represiunea de la Timișoara, centrul orașului e scăldat în sânge la propriu”, după cum notează Newsweek.

Nicolae Ceaușescu pleacă din țară la 18 decembrie, cu destinația Teheran, o vizită care fusese programată cu câteva luni înainte. Avea să fie și ultima.

Ce a cerut la schimb: țiței, gaz

Ion Stoian, ultimul ministru de Externe al României comuniste, a descifrat „misterul” ultimei vizite în afara țării a lui Ceaușescu, tocmai la Ali Khamenei. Se pare că scopul vizitei erau contractele economice importante, grâu contra petrol și gaze.

„După discuţiile comisiei mixte urma să fie stabilit cât ţiţei şi câte gaze să ne dea Iranul. Dar nu voiam să fim prea dependenţi nici de ei, pentru că erau capricioşi… În discuţii, la un moment dat, Rafsanjani zice: «Domnule Ceauşescu, aveţi greutăţi, şi noi avem greutăţi: nu suntem o ţară agricolă, avem nevoie de grâu! Vă rog să ne aprobaţi import de grâu din România”. Ceaușescu a cerut, la schimb, „ţiţei, gaz”, după cum i-a spus Stoian istoricului Lavinia Badea.

