Ion Cristoiu: „Reprezentanții României nu s-au dus azi la Kiev. Deja s-a dat semnalul de la Cotroceni să o ia mai ușor cu Ucraina”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat reacțiile apărute în spațiul public după absența unor reprezentanți ai României de la un eveniment organizat la Kiev. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Cristoiu afirmă că lipsa participării la Kiev ar indica o schimbare de ton la nivelul Cotroceniului. În opinia sa, deja s-ar fi transmis un semnal intern privind temperarea discursului legat de Ucraina.
„Am constatat cu uimire că domnul Vladimir Tismăneanu îl critică pe domnul Nicușor Dan că nu s-a dus la Kiev. Eu înțeleg. Asta este, uite, vă atrag atenția. Prima consecință, deja s-a tras concluzia la Cotroceni că mai ciocul mic cu tema asta. Păi nici Țoiu nu s-a dus. Dacă nu s-a dus Țoiu, vă imaginați. Deci e clar.”, afirmă Ion Cristoiu.
CITEȘTE ȘI:
Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”
Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”
Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”
Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”