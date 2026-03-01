Ion Cristoiu: „Reprezentanții României nu s-au dus azi la Kiev. Deja s-a dat semnalul de la Cotroceni să o ia mai ușor cu Ucraina”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat reacțiile apărute în spațiul public după absența unor reprezentanți ai României de la un eveniment organizat la Kiev. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „S-a tras concluzia la Cotroceni”

Cristoiu afirmă că lipsa participării la Kiev ar indica o schimbare de ton la nivelul Cotroceniului. În opinia sa, deja s-ar fi transmis un semnal intern privind temperarea discursului legat de Ucraina.

„Am constatat cu uimire că domnul Vladimir Tismăneanu îl critică pe domnul Nicușor Dan că nu s-a dus la Kiev. Eu înțeleg. Asta este, uite, vă atrag atenția. Prima consecință, deja s-a tras concluzia la Cotroceni că mai ciocul mic cu tema asta. Păi nici Țoiu nu s-a dus. Dacă nu s-a dus Țoiu, vă imaginați. Deci e clar.”, afirmă Ion Cristoiu.

