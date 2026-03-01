Prima pagină » Actualitate » Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 33 de ani cu carte de muncă

Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 33 de ani cu carte de muncă

01 mart. 2026, 09:38, Actualitate
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 33 de ani cu carte de muncă

Pentru românii care caută să afle ce pensie vor primi în funcție de meseria practicată, după 33 de ani de muncă, am făcut calculul. Pornind de la regulile actuale și de la indicatorii economici estimați pentru anul 2026, am realizat o simulare pentru 25 dintre cele mai populare profesii de la noi din țară.

Rezultatele arată că sunt diferențe semnificative între domeniile de activitate.

Cum se calculează și care sunt domeniile „bănoase”

De asemenea, calculul ne dezvăluie și un alt aspect important: cât de mult cântărește nivelul veniturilor în pensia finală.

Estimările făcute au la bază câteva ipoteze simple. Iată despre ce este vorba:

  • o carieră de 33 de ani lucrați cu contract de muncă;
  • valoarea punctului de referință (VPR) = 81 lei;
  • salariul mediu brut pe economie prognozat pentru 2026, de aproximativ 9.200 lei, folosit pentru a aproxima punctajul anual;
  • acordarea punctelor de stabilitate, respectiv 4,75 puncte suplimentare pentru vechimea de 33 de ani.

Pornind de la toate elementele adunate, s-a obținut un punctaj total care, transformat în pensie estimată, arată câți bani primește fiecare român după 33 de ani de muncă, după cum se vede în tabelul de mai jos.

Profesiile cu venituri peste medie rămân și la pensie în topul câștigurilor. Astfel, un specialist IT s-ar putea aștepta la o pensie de peste 6.300 lei, în timp ce un medic specialist, la aproximativ 5.600 lei. Aproape de acest nivel se situează și managerii de proiect sau șoferii de TIR, căci la ei veniturile ridicate se reflectă direct în punctajul acumulat.

Dacă vorbim de profesiile tehnice, avem inginerii și arhitecții care depășesc pragul de 3.500-3.700 lei. Aici se confirmă tendința că domeniile cu calificare înaltă și salarii peste medie asigură o protecție mai bună la pensionare. Între 2.700 și 3.400 lei regăsim contabilii, economiștii, specialiștii HR, farmaciștii sau lucrătorii din construcții. Diferențele de pensii dintre aceste profesii reflectă nivelul salariilor nete din perioada activă; cu alte cuvinte, se dovedește că pensia este strâns legată de contribuțiile plătite pe parcursul anilor de muncă.

Care sunt pensiile cele mai mici

La polul opus, profesiile cu salarii mici în prezent, așa cum sunt lucrătorii comerciali, ospătarii, agenții de pază sau operatorii call-center, vor ajunge la pensii estimate sub 2.500 lei.

Chiar dacă punctele de stabilitate adaugă un plus la venitul final, impactul lor este limitat dacă baza de calcul (salariul) rămâne una redusă pe termen lung.

Calculul pe care l-am făcut nu reprezintă pensia oficială pe care o încasează un român, ci este vorba doar despre un scenariu orientativ, care poate fi luat în seamă. Concluzia trasă este următoarea: durata carierei contează, dar nivelul salariului este decisiv.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Muncii pregătește „Pachetul anti-sărăcie” pentru români. Cine sunt pensionarii care vor primi până la 1.000 de lei

Vești proaste pentru pensionari de la ministrul Finanțelor. Anunț oficial despre dezghețarea pensiilor: „E prematur”

Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie dacă nu trimit acest document urgent. Care este data limită

Câți pensionari sunt în România, în 2026, și care este pensia media pe care o plătește statul

Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Într-o reuniune multilaterală, discursul celor prezenți este extrem de important
09:30
Valentin Stan: Într-o reuniune multilaterală, discursul celor prezenți este extrem de important
ULTIMA ORĂ Speriaţi şi surprinşi într-un război străin, românii din Dubai i-au scris deputatului Adrian Cozma, blocat la rândul său. Ce spune Ministerul de Externe
09:01
Speriaţi şi surprinşi într-un război străin, românii din Dubai i-au scris deputatului Adrian Cozma, blocat la rândul său. Ce spune Ministerul de Externe
Valentin Stan: Raportul Comisiei Juridice ne spune că TikTok-ul nu a găsit dovezi care leagă cele 25.000 de conturi cu Georgescu
09:00
Valentin Stan: Raportul Comisiei Juridice ne spune că TikTok-ul nu a găsit dovezi care leagă cele 25.000 de conturi cu Georgescu
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a promis lucruri pe care nu le poate face pentru români”
08:30
Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a promis lucruri pe care nu le poate face pentru români”
EXTERNE Cine conduce Iranul, după moartea lui Ali Khamenei? Ali Larijani, secretarul Consiliului pentru Securitate Națională, anunță noua putere de la Teheran
08:27
Cine conduce Iranul, după moartea lui Ali Khamenei? Ali Larijani, secretarul Consiliului pentru Securitate Națională, anunță noua putere de la Teheran
EXCLUSIV Silviu Predoiu: „Cea mai mare amenințare a războiului a fost incompetența liderilor europeni. Au blocat negocierile care mergeau în direcția bună, pentru interese personale”
08:00
Silviu Predoiu: „Cea mai mare amenințare a războiului a fost incompetența liderilor europeni. Au blocat negocierile care mergeau în direcția bună, pentru interese personale”
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu: 40 de zile de doliu național și numirea conducerii interimare astăzi / Trump amenință Iranul
Digi24
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
„Nu exclud un război cu China”. Un propagandist al Kremlinului critică lipsa tehnologică a armatei ruse: „Ucraina ne-a depășit la drone și la comunicații militare”
Mediafax
Elevi din Vrancea, blocați în Dubai din cauza închiderii spațiului aerian
Click
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea și hrănește sufletul
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Un aeroport din SUA a transmis că vrea să fie „primul din lume” fără pasageri care călătoresc în papuci și pijamale

Cele mai noi

Trimite acest link pe