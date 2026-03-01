Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Într-o reuniune multilaterală, discursul celor prezenți este extrem de important

Alexandra Anton Marinescu
01 mart. 2026, 09:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a continuat analiza intervenției președintelui României la Board of Peace. Profesorul a comparat discursul acestuia cu alte intervenții susținute în cadrul aceleiași reuniuni multilaterale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Exact același mesaj

Profesorul susține că intervenția românească a urmat un tipar formal. El a comparat discursul cu intervențiile liderului Uzbekistanului și ale președintelui Paraguayului.

Marius, vreau să-ți arăt acum, și-mi spui dacă mă mai îngădui după aia, dacă nu, ne oprim. Vreau să-ți arăt două discursuri de tipul discursului pe care l-a spus el. Ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă un astfel discurs într-o astfel de reuniune multilaterală. Ce a spus el seamănă cu ce vezi aici. Exact același mesaj, exact aceeași topică. Hai să-l vedem pe fratele lui. Exact același mesaj. Discursul mai bun ca structură, dar pe acolo. Construim locuințe, grădinițe, școli, spitale, ce facem? Solidaritate, exact cum a zis el, vă puteți baza pe noi.

Un discurs gândit schimbă atmosfera

Stan a prezentat apoi intervenția președintelui Paraguayului, Santiago Peña, ca exemplu de construcție retorică eficientă.

Îl dăm pe domnul Peña din Paraguay, omologul lui Nicușor. Fii atent cum e gândit, fii atent cum e structurat, fii atent ce pune la sfârșit. Vorbește liber, doar că el și-a învățat discursul. A putut să îl rețină. E un text superb. Se simte în sală, oamenii s-au destins, aplaudă cu drag, nu formal. Un discurs excepțional. Și simplu cumva, dar foarte direct.

