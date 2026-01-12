Eliminare surpriză la Survivor 2026. Preferata fanilor a fost scosă din joc de la Antena 1

Primele ediții de la Survivor 2026 aduc surprize pentru telespectatori. Preferata fanilor a fost scoasă din joc de la Antena 1, după o probă care testează îndemânarea și forța fizică. În timpul probei, concurenta cade și se lovește serios.

Survivor 2026 vine cu o veste neașteptată pentru mulți telespectatori. La doar câteva ediții distanță de la debut, o concurentă va fi eliminată din competiția din Republica Dominicană. Este vorba despre una dintre preferatele telespectatorilor.

După ce Iustin, din echipa Faimoșilor, a fost trimis acasă în urma duelului cu Larisa Ută, acum o altă concurentă va pleca din competiție. Este vorba despre Naba Salem. În urma unei probe solicitante în care un concurent trebuie să fie cărat pe umeri de 4 dintre coechipieri, tânăra cade și se accidentează serios.

Eliminare surpriză la Survivor 2026

În filmulețul promo postat de Survivor 2026 pentru episodul care va fi difuzat vineri, se poate observa cum fosta ispită de la Insula iubirii, Naba Salme, se prăbușește și ambulanța intervine de urgență.

Tânăra începe să plângă în hohote pe nisipul din Republica Dominicană. Apoi, după ce va ajunge în mâinile medicilor, la spital, va primi o veste surprinzătoare. Și anume, faptul că va fi trimisă acasă din cauza problemelor fizice. Se știa deja că aceasta va fi următoarea care va pleca acasă de la Survivor, însă nu se aflase și motivul, scrie Cancan.

S-a zvonit, în schimb, că echipa Faimoșilor s-ar mări cu un concurent. Și anume, s-a spus faptul că Marian Godină s-ar alătura proiectului de la Antena 1, presupunere formată în urma mesajului pe care bărbatul l-a notat pe Facebook.

Sursă foto: capturi video Youtube