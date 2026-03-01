Donald Trump a impus tarife de 10% pentru majoritatea importurilor globale, în ciuda anunțului anterior pe rețelele de socializare că taxele vor fi stabilite la 15%. Acest ultim anunț tarifar vine imediat după decizia Curții Supreme a SUA, care a stabilit că președintele nu are autoritatea de a impune taxe de import în temeiul Legii privind puterile economice în caz de urgență internațională (IEEPA).

Se anunță câteva zile aglomerate pentru Trump Tariff Tracker, instrument de urmărire care monitorizează evoluția acestor tarife și oferă un context de specialitate asupra condițiilor economice care determină crearea lor și impactul lor în lumea reală.

„Dar rămânem cu câteva întrebări arzătoare despre cum se vor desfășura toate acestea. Experții noștri au răspunsurile mai jos”, notează Atlantic Council.

1. Vor primi companiile rambursări și, dacă da, cum?

Este probabil ca importatorii înregistrați să primească în cele din urmă rambursări pentru tarifele IEEPA pe care le-au plătit deja.

Cu toate acestea, Curtea Supremă nu a abordat căile de atac, iar mecanismele și termenele oricărei eventuale rambursări sunt incerte .

. În general, este prudent ca firmele să aibă în vedere toate opțiunile, inclusiv protestele administrative și depunerea unui proces la Tribunalul de Comerț Internațional, pentru a maximiza șansele de a obține o rambursare integrală.

FedEx a intentat un proces împotriva guvernului SUA pentru o „rambursare integrală” pentru tarifele IEEPA pe care le-a plătit, consideră Brian Janovitz, cercetător senior la Centrul de Geoeconomie al Atlantic Council și partener în domeniul securității naționale și comerțului global la DLA Piper.

2. Consumatorii din SUA vor primi rambursări și, dacă da, cum?

Rambursările ar fi datorate importatorului înregistrat.

În absența unui tratament de minimis pentru bunurile cu valoare mică, este foarte rar ca un consumator să fie vreodată importatorul înregistrat.

Este puțin probabil ca acești consumatori care au absorbit tarifele prin creșterea prețurilor, dar nu le-au plătit, să fie vreodată rambursați la o scară reală, mai explică Brian Janovitz.

3. Ce țări beneficiază de modificările tarifare?

În prezent, Brazilia, India și, credeți sau nu, China, sunt cei mai mari câștigători ai schimbării. Asta pentru că aceste țări – împreună cu o serie de națiuni asiatice, inclusiv Vietnam, Malaezia și Thailanda – se confruntau cu tarife IEEPA de peste 15%.

Brazilia a fost un caz deosebit de complex, tarifele IEEPA cumulate ajungând la 50% .

. Dar acum, odată cu scăderea ratei globale la 10% – deși Casa Albă spune că lucrează la creșterea acesteia la 15% în curând – aceste țări au cel puțin o amânare temporară.

În special pentru China, acest lucru ar putea însemna o creștere a exporturilor pentru a anticipa potențialele viitoare tarife vamale din secțiunea 301, care cu siguranță vor apărea pe baza noilor anchete comerciale deschise de administrația Trump în acest weekend, precizează și Josh Lipsky, președintele departamentului de economie internațională de la Atlantic Council și directorul principal al Centrului GeoEconomic.

4. Care țări sunt afectate de modificările tarifare?

La celălalt capăt al bătăliei se află Regatul Unit și Uniunea Europeană (UE).

Deoarece tarifele prevăzute la Secțiunea 122 se adaugă tarifelor vamale bazate pe principiul națiunii celei mai favorizate (MFN), țările UE ar putea plăti în curând o rată peste cea de 15% convenită în acordul Turnberry de anul trecut.

Pentru Regatul Unit, acest lucru nu este nici pe departe egal. Regatul Unit a fost mândru să fie primul care a semnat acordul de 10% și a transmis același lucru majorității celorlalte națiuni.

Dar acum se află în aceeași situație cu cele de 15% și trebuie să se întrebe care este valoarea unui acord care se poate schimba atât de repede.

Administrația argumentează, probabil, în spatele ușilor închise că, deși are mâinile legate temporar, odată ce finalizează investigațiile 301, poate relua o abordare mai specifică fiecărei țări și se poate asigura că Regatul Unit beneficiază de un tratament mai bun.

Însă dacă acest tip de aranjament poate funcționa pentru prim-ministrul britanic Keir Starmer și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, are la fel de mult de-a face cu politica internă din Europa și din Regatul Unit, pe cât are de-a face cu dreptul comercial, continuă Josh Lipsky.

5. Cum reacționează UE?

UE răspunde la anunțul noilor tarife vamale în temeiul secțiunii 122, prin suspendarea procesului de implementare a obligațiilor care îi revin în temeiul acordului bilateral SUA-UE.

Aceasta solicită clarificări cu privire la faptul dacă noile tarife sunt contrare angajamentului Statelor Unite de a plafona tarifele reciproce cu 15%, deoarece, dacă tarifele națiunii celei mai favorizate (NFN) sunt adăugate la taxa de 10%, atunci ratele pentru unele produse ale UE vor depăși 15%.

Este de așteptat ca Statele Unite să clarifice modul în care vor funcționa aceste noi tarife, precum și o probabilă reluare a procesului de implementare în UE.

A existat un model de anunțuri generale și ambigue din partea Statelor Unite, urmate de clarificări mai precise; există puține indicii că de data aceasta va fi diferit, deoarece ambele părți au interesul de a menține acordul, specifică și L. Daniel Mullaney, cercetător senior la Centrul pentru Europa și Centrul de Geoeconomie al Consiliului Atlantic.

6. Ce țări vor încerca să negocieze noi acorduri?

Țările care nu au finalizat acorduri cu Statele Unite, cum ar fi India, ar putea lua în considerare amânarea finalizării acordurilor până când există mai multe clarificări din partea Statelor Unite.

Am văzut deja o delegație indiană amânând temporar o călătorie, dar acum plănuiește să reia relația.

Așadar, mult va depinde de cât de clară este administrația cu privire la noile rate tarifare și de planurile sale pentru tarifele viitoare, mai explică Josh Lipsky.

7. Ce se întâmplă cu scutirea de minimum pentru bunuri sub 800 USD?

Administrația Trump suspendase regula de minimis (conform căreia taxele nu sunt colectate pentru transporturile cu o valoare sub 800 de dolari) în cadrul IEEPA.

După ce Curtea Supremă a invalidat tarifele IEEPA, administrația a continuat să suspende regula de minimis în baza unui ordin executiv separat din 20 februarie.

Autoritatea administrației de a face acest lucru este neclară și va face probabil obiectul unor litigii suplimentare, scrie și L. Daniel Mullaney.

8. Cum vor influența alegerile de la jumătatea mandatului calculele tarifare ale lui Trump?

Alegerile de la jumătatea mandatului nu vor fi atât de importante pe cât cred unii. Este puțin probabil ca Congresul să fie rugat să voteze tarifele vamale în timpul verii, înainte de alegeri.

Însă, indiferent de situație, Trump a precizat clar că are toată autoritatea necesară și că nu a avut prea mult interes să ceară mai mult din partea Congresului , în ciuda opiniei judecătorului Curții Supreme – Neil Gorsuch – care a arătat clar că tocmai Congresul era răspunsul pe care îl căuta președintele.

, în ciuda opiniei judecătorului Curții Supreme – Neil Gorsuch – care a arătat clar că tocmai Congresul era răspunsul pe care îl căuta președintele. Concluzia este că președintele crede în tarife vamale ca politică economică. El va continua să folosească acest instrument nu doar pentru anul următor, ci și pentru următorii trei ani.

Capacitatea sa de a folosi tarifele vamale este mai limitată acum, fără IEEPA, dar aceasta este încă o pârghie economică puternică. Cei care se așteaptă la certitudine și stabilitate în ceea ce privește ratele tarifare vor căuta în zadar, încheie Josh Lipsky.

