Dan Dungaciu: „România nu mai putea să refuze invitația lui Trump. Cei din Sistem au crezut că prin primirea șefilor Serviciilor în SUA, se compensează și partea politică”

Dan Dungaciu, în emisiunea Marius Tucă Show din 24 februarie 2026, comentează episodul politic legat de vizita lui Nicușor Dan în SUA. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

În ediția Marius Tucă Show din 24 februarie 2026, analistul Dan Dungaciu a oferit o interpretare incisivă asupra motivului pentru care România nu a putut refuza o anumită ofertă din partea SUA. Discuția, marcată de un ton critic și ironic, subliniază disperarea și iluziile din culisele politice românești.

De ce a mers? Oferta de nerefuzat și iluzia compensației politice

Dungaciu pornește de la întrebarea cheie: „De ce a mers?”. Răspunsul său este clar: „Din cauză că România nu putea refuza. Știți cum se zice? Era ofertă de nerefuzat.” El sugerează că, în contextul unui calcul rece, „cineva din Sistem” a pus în balanță acceptarea ofertei cu deplasarea unor oficiali români pentru a obține „consacrarea” la Serviciile Secrete americane.

Marius Tucă: „Vă mai întreb o dată aceeași întrebare. De ce a mers?” Dan Dungaciu: „Pentru că era o ofertă de nerefuzat și atunci probabil că cineva din Sistem a pus acest lucru în balanță cu deplasarea unor oficiali ca să-și primească consacrarea la Serviciile Secrete. Și cei din Sistem au crezut că prin primirea consacrării de la americani pentru șefii Serviciilor Secrete se șterge și vina politică. Cineva aici a confundat planurile.”

Nicușor Dan și gestul disperat cu Trump

Dan Dungaciu extinde analiza, acuzându-l pe Nicușor Dan de naivitate și descrie gestul lui ca pe un act de disperare.