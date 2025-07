Concediu de coșmar pentru Oana Roman. Ce a pățit vedeta în Grecia: „Cea mai mare bătaie de joc”

Oana Roman (49 de ani) a plecat în vacanță, într-o stațiune din Grecia. Bucuroasă că va petrece clipe de relaxare, vedeta s-a pregătit din timp, de la fiecare detaliu legat de călătorie până la aranjarea bagajelor. Însă, în momentul în care a ajuns la destinație, a avut parte de un real șoc. Iată ce a pățit în momentul în care a ajuns la unitatea de cazare cotată la 5 stele.

Oana Roman a arătat pe contul oficial de Instagram ce situație neplăcută a întâlnit în vacanța sa din Grecia. Vedeta și-a făcut bagajele și a plecat în această călătorie, pentru a se bucura de câteva clipe de relaxare. Însă, odată ajunsă la destinație, a rămas surprinsă într-un mod negativ. În spațiul public, vedeta a expus o parte din neregulile pe care le-a întâlnit la unitatea de cazare unde a rezervat o cameră.

Oana Roman: „Cea mai mare bătaie de joc trăita vreodată la un hotel”

Excursia a fost rezervată prin intermediul unei agenții de turism. Odată ajunsă la destinația din Grecia, Oana Roman a fost „analizată” din cap până în picioare de câțiva conaționali, comentând la adresa ei. Apoi, vacanța vedetei s-a transformat într-un coșmar, odată ce a ajuns la hotel. A menționat că personalul hotelului nu ar fi avut un comportament adecvat față de ea. Apoi, a găsit nereguli la cazare.

„Cea mai mare bătaie de joc trăita vreodată la un hotel. O infecţie de nedescris, o nesimțire incomensurabilă a staff-ului și o incapacitate a organizatorilor de a rezolva orice problemă. O vacanță care a costat mii de euro și care este compromisă din prima zi. O să discutăm pe larg pe parcursul zilei. Îmi va face o deosebită plăcere să explic fiecărui om ce e aici”, a precizat Oana Roman, pe contul de Instagram.

A plătit cazarea la un hotel cotat la 5 stele.

„Detalii la un hotel care se vinde de 5 stele. Și am plătit 5 stele pentru 2 stele spre 3. Aveți mare grijă când alegeți ceva. De data asta noi ne-am luat ţeapă. Mare de tot. Nu ai cu cine discuta la recepție efectiv nu le pasă și te tratează ca pe un vierme. Așa arată o cameră de „5 stele” vândută cu 200 de euro pe noapte. Problema nu a fost că ne-au dat camera la 2 ci că arată așa și personalul sub orice critică. Până am ajuns la manager nu am avut cu cine discuta. Ne-au dat banii înapoi până la urmă și am plecat spre un alt hotel”, a mai spus Oana Roman.

În cele din urmă, vedeta a schimbat unitatea de cazare.

