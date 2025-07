Imaginea artistei Monica Anghel este folosită în materiale de promovare înșelătoare. „Mi-a fost furată identitatea”

Monica Anghel (54 de ani) a tras un semnal de alarmă asupra unui fenomen care are loc, deja, de mult timp. Imaginea artistei este folosită, fără drept, în materiale de promovare înșelătoare. Vedeta atrage atenția asupra acestor practici utilizate de escroci.

Monica Anghel aduce în atenție un fenomen care are loc tot mai frecvent, în spațiul public. Cântăreața în vârstă de 54 de ani se confruntă cu o situație căreia nu reușește să-i dea de cap. A făcut un apel public legat de faptul că imaginea ei este utilizată fără drept, în materiale de promovare înșelătoare. În cazul artistei, un astfel de fenomen are loc, deja, de mai bine de un an.

Imaginea artistei Monica Anghel este folosită în materiale de promovare înșelătoare

În acest sens, artista atrage atenția asupra faptului că videoclipurile înșelătoare, care apar în spațiul public, ar fi generate cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Îi sunt folosite imaginea și vocea, fără a exista un acord în acest sens. Din cauza acestui aspect, există probabilitatea ca unii dintre utilizatori să fie păcăliți.

„Apăream eu, cu vocea puţin schimbată evident, dar buzele se mişcau ca şi când eu vorbeam. Practic mi-a fost furată imaginea, identitatea, vocea, absolut tot şi vezi, Doamne, eu aş promova nu ştiu ce prostii”, mărturisește artista.

Imaginea artistei apare într-o reclamă falsă la produse „minune” pentru ten, care promit să rezolve „problema în câteva săptămâni”.

„Și eu am avut riduri groaznice, dar am găsit un produs care mi-a rezolvat problema în câteva săptămâni. Reduce ridurile de pe frunte, pungile de sub ochi, șterge ridurile și pielea flască şi ridată”, se arată în reclama falsă care circulă pe internet, potrivit antena3.ro.

Unul dintre utilizatorii care au picat în capcana reclamei false este chiar una dintre fostele sale colege de liceu. Monica Anghel a mărturisit că persoana în cauză a ajuns la spital, după ce a achiziționat și folosit produsul promovat în reclama falsă.

„Exact da, asta mi s-a întâmplat cu o fostă colegă de-a mea de liceu pe care am întâlnit-o întâmplător şi mi-a spus lucrul acesta. Cu picăturile alea la care faci tu reclamă am ajuns la spital”, a spus artista.

