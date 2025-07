Ce meserie și-a dorit să facă Neti Sandu

Neti Sandu a spus ce meseria a vrut să facă, însă a renunțat. ”M-am plictisit și am vrut să încerc altceva”, a explicat aceasta.



Neti Sandu este cea care prezintă previziunile astrologice la Pro TV. În plan personal, Neti Sandu a fost căsătorită timp de doi ani, dar nu are copii. Neti Sandu este o prezență extrem de plăcută pe micile ecrane și este recunoscută peste tot pe unde merge. Cariera lui Neti Sandu a început la revista ”Salut”, a continuat la Pro FM și apoi la Pro TV.

Într-un interviu pentru revista Viva, Neti Sandu a spus ce studii a terminat și ce profesie a vrut să urmeze, însă a renunțat.

Ce meserie a vrut să facă Neti Sandu. ”Am făcut facultatea de limba română și franceză”

”Eu am vrut să mă fac profesoară, am făcut facultatea de limba română și franceză, apoi m-am plictisit și am vrut să încerc altceva. A venit Revoluția și după am fost la cursuri de yoga, chiromanție, acupunctură, astrologie…Pe vremea comunismului nu aveam voie! Trebuie să vă spun că eu în liceu și în facultate am citit tot ce se putea din literatura universală, limbă și literatură veche franceză”, a declarat Neti Sandu.

”Pe lângă toate astea am fost fascinată de universul lui Mircea Eliade, m-au uluit Maitreyi și Yoga. Nemurire și Libertate și am încercat să înțeleg tot ce citeam acolo, dar și să experimentez. Apoi am făcut doi ani de yoga. Eram pur și simplu răvășită, fascinată. În continuare m-am ocupat foarte serios de astrologie și am învățat ce înseamnă fiecare planetă, ce înseamnă fiecare zodie, ce înseamnă fiecare planetă în fiecare zodie, ce înseamnă ascendentul. După un an mi s-a părut că am prins materia. Am început să fiu sigură pe mine. Și acum tot ce fac este o continuă aventură și îmi plac mult provocările”, a mai spus aceasta.