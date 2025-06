Cu ce se ocupă acum Gheorghe Visu, actorul care a interpretat rolul fabulos al lui State Potcovaru. „Îmi este frică de moarte”

Îl mai ții minte pe Gheorghe Visu (73 de ani), actorul care a interpretat rolul fabulos al lui State Potcovaru în telenovela „Inimă de țigan”? A avut apariții fabuloase pe scena cinematografică românească și, în cadrul unui interviu, și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada în care a fost în lumina reflectoarelor, dar și despre temerile care l-au acaparat. Iată mai jos, în articol, dezvăluirile actorului.

Gheorghe Visu a interpretat roluri memorabile în mai multe pelicule românești, încă din anii ’70. Printre acestea se numără și câteva telenovele, precum „Inimă de Țigan” (2007), regia lui Iura Luncașu și Alexandru Fotea, interpretând rolul lui State Potcovaru. De altfel, a jucat și în „Regina” (2008), regia lui Iura Luncașu, Alex Fotea, Laurențiu Maronese, dar și în „State de România” (2009), regia lui Iura Luncașu.

Ce s-a ales de Gheorghe Visu, după aparițiile memorabile din telenovelele românești?

Actorul român și-a deschis sufletul, în cadrul unui interviu susținut de Nicoleta Luciu, vedetă care a interpretat rolul Rozei Potcovaru în celebrul serial. În cadrul interviului, Gheorghe Visu a dezvăluit că, atunci, când serialul „Inimă de țigan” era în vogă, „se simțea de neatins”, mai ales când „umbla pe platou îmbrăcat în State”. Personajul purta o îmbrăcăminte cu nuanțe vibrante, care ieșea imediat în evidență. Acum, după ani buni, actorul mărturisește, cu sinceritate în glas, că are teamă față de moarte.

„Probabil că îmi este frică de moarte! Asta este cea mai mare teamă a mea. Nu mi-a fost frică de succes, mi-a fost abia după ce a trecut. Îmi este în continuare frică. De aceea, pipăi foarte bine drumurile pe care le apuc de acum încolo. Pot să recunosc că am stat cu nasul pe sus până la un moment dat. Cred că deja aveam costumul roșu a lui State pe mine.

Umblam în el între masă și locul de filmare, nu mai știu cu cine am vorbit, dar am zis: când trec eu pe stradă, mă vede toată lumea. Atunci acela a spus «da, pentru că ești în roșu». Atunci mi-am dat seama ce am spus. Atunci am conștientizat că oamenii nu știu ce am mai realizat eu. Nu știu că am jucat și în Iubire ca-n filme. Cu atât mai puțin în ce piese de teatru am jucat”, a povestit Gheorghe Visu, în interviul cu Nicoleta Luciu.

După aparițiile sale în telenovelele îndrăgite de telespectatorii români, actorul a continuat să joace în diverse pelicule și piese de teatru. Iată o parte dintre aparițiile sale:

„Iubire cu parfum de lavandă”, 2024 – nea Bebe;

„Heidi”, regia lui Cătălin Mitulescu, 2019 – personajul Nea Mișu;

„Moromeții 2”, regia lui Stere Gulea, 2018 – personajul Matei Dimir;

„Ghinionistul” (2017);

„Condamnat la viață”, regia Bogdan Dreyer, 2013 – personajul Notarul;

„Ho Ho Ho 2: O loterie de familie”, regia Jesús del Cerro, 2012 – personajul Gabi.

Sursă foto: captură video YouTube