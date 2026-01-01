Prima pagină » Actualitate » Accident cu 3 victime pe DN1 Braşov-Sibiu. Circulaţia este întreruptă

Accident cu 3 victime pe DN1 Braşov-Sibiu. Circulaţia este întreruptă

01 ian. 2026, 13:58
Accident cu 3 victime pe DN1 Braşov-Sibiu. Circulaţia este întreruptă

Circulaţia rutieră pe DN1, în judeţul Sibiu, este blocată joi, în zona Hula Bradului, în urma unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme. Mai multe persoane au fost rănite şi transportate la spital.

Poliţiştii din cadrul Biroului Drumuri Naţionale Sibiu au intervenit la un eveniment rutier produs pe DN1, la kilometrul 292, în zona Hula Bradului. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Sibiu–Avrig şi a implicat trei autovehicule.

Cum s-a produs accidentul, potrivit primelor cercetări

Din primele verificări efectuate la faţa locului a rezultat că o femeie în vârstă de 31 de ani, din Avrig, care conducea un autoturism pe DN1, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare. Autoturismul acesteia a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula din sens opus, condus de un bărbat de 47 de ani.

În urma impactului, maşina femeii a fost proiectată într-un al treilea autoturism, care circula tot din sens opus şi era condus de un cetăţean străin, în vârstă de 52 de ani.

Cinci persoane au fost rănite, circulaţia rămâne oprită

În urma coliziunii, au suferit vătămări corporale conducătoarea auto de 31 de ani, şoferul de 47 de ani şi pasagera acestuia, în vârstă de 46 de ani, precum şi cel de-al treilea conducător auto şi pasagera acestuia, cetăţean străin, în vârstă de 48 de ani. Toate victimele au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române a informat că traficul rutier este oprit în ambele direcţii pe DN1 Braşov–Sibiu, în afara localităţii Veştem. Reluarea circulaţiei este estimată după ora 13:00.

”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 1 Brașov-Sibiu, la kilometrul 292, în afara localității Veștem, județul Sibiu, s-a produs un accident rutier între trei autoturisme, soldat cu rănirea unei persoane, ce primește îngrijiri medicale la fața locului.

Traficul rutier este oprit în ambele direcții. Se estimează reluarea normală a circulației după ora 13:00”, se arată comunicatul.

Cele mai noi