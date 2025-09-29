Cu ce se ocupă Joseph Eudor de la Asia Express. Ce meserie are soțul Andei Adam și câți bani a încasat cuplul de la Antena 1

Joseph Eudor și Anda Adam formează unul dintre cuplurile care au acceptat aventura de la Asia Express. Cântăreața Anda Adam este cunoscută în industria muzicală, fiind apreciată pentru cariera sa, însă nu toți știu cu ce se ocupă partenerul ei de viață. Iată ce meserie are soțul artistei, conform Cancan.

Joseph Eudor și Anda Adam se află pe Drumul Eroilor de 3 săptămâni, iar telespectatorii urmăresc fiecare pas al acestora, dar și parcursul celorlalți concurenți. Potrivit sursei citate, cuplul încasează 5.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiția de la Antena 1. La un calcul simplu, până în acest moment, cei doi au strâns 15.000 de euro, bani destinați participării în competiția Asia Express. Deși au existat momente în care cuplul aproape că se afla pe punctul de a renunța, întâmpinând momente tensionate și dificile, Anda Adam și Joseph Eudor au ales să continue aventura.

Cu ce se ocupă Joseph Eudor, soțul Andei Adam

Însă, cine este bărbatul care i-a „furat” inima Andei Adam și cu ce se ocupă, de fapt? Joseph Eudor, cunoscut și ca Joseph Adam, s-a născut la Paris și a trăit atât în Franța, cât și în Elveția. Apoi, s-a stabilit în România. Bărbatul a fost căsătorit în trecut, iar în urma fostei relații maritale a rezultat o fiică.

Apoi, după ce a cunoscut-o pe Anda Adam, iar relația a avansat, cei doi au ales să-și unească destinele într-un cadru de vis. De altfel, concurentul de la Antena 1 a decis să-i preia numele de familie, devenind astfel Joseph Adam. Povestea de iubire a debutat neașteptată, la un hotel în inima munților. Bărbatul a abordat-o pe cântăreață, cei doi au avut o conexiune, apărând o „scânteie” între ei. Apoi, relația lor a evoluat rapid.

AFLĂ AICI CE MESERIE ARE JOSEPH EUDOR, DE FAPT. DIN CE CÂȘTIGĂ BANI SOȚUL ANDEI ADAM ȘI CE SUMĂ AU PRIMIT DE LA ANTENA 1 PENTRU ASIA EXPRESS.

Sursă foto: captură video Antena 1 – Asia Express