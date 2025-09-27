Ce salariu au cameramanii Asia Express 2025. Câți bani primesc de la Antena 1 pentru cele 44 de zile de chin.

Ce salariu au cameramanii Asia Express 2025

Cameramanii care duc greul la Asia Express 2025 primesc între 5.500 și 6.500 euro pentru întregul sezon.

Asta înseamnă plata pentru 44 de zile de filmări propriu-zise.

Cele 44 de zile se împart în 11 etape, de obicei: prima etapă durează 5 zile, iar celelalte 10 etape câte 4 zile fiecare.

Cameramanii au o muncă grea, deoarece echipamentul cântărește zeci de kilograme și condițiile de filmare pot fi periculoase.

Astfel, oamenii din spatele camerelor de filmat nu se confruntă doar cu oboseala și efortul fizic, ci și cu unele riscuri reale în cele 44 de zile de filmări pentru Asia Express.

Ce spunea un cameraman despre Asia Express Drumul Zeilor

Unul dintre cameramanii Antena 1 a povestit, anul trecut, despre condițiile de filmare ale celebrului concurs Asia Express: „Dacă anul trecut am înghețat de frig, în America, anul ăsta e grav. Deci, căldură de la 37-38 de grade, atât îmi arată termometrul, dar cred că sunt mai multe grade. Pur și simplu am băut minimum 10 litri de apă pe zi. Ne-am dat cu creme de soare, deja ne-am ars pe față, pe membre, pe unde am fost descoperiți, cu toate că ne-au dat o cremă de protecție care are factor de protecție 110%. N-am mai văzut niciodată până acum, dar tot ne-am ars. (…) Cel mai des mijloc de transport găsit, aici, în Thailanda, de concurenți, sunt pick-up-urile acestea. Vreau să vă spun că 90% din transportul pe care l-am avut până acum a fost în pick-up, în bena din spate.

(…) Aceste mijloace de transport au amortizoarele pe spate foarte dure. La orice dâmb, eu care stau în spate, sar câte jumătate de metru”.

Sursa foto: Antena 1

