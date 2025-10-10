Cum arată Thylane Blondeau, „cea mai FRUMOASĂ fetiță din lume”, acum la 24 de ani. A întors toate privirile la Săptămâna Modei de la Paris

Thylane Blondeau, fetița cu chip de zeiță care uimea lumea modei la doar 6 ani, este astăzi o tânără de 24 de ani cu o carieră solidă în modelling. Supranumită „cea mai frumoasă fată din lume”, Thylane a atras toate privirile la Săptămâna Modei de la Paris 2025, demonstrând că farmecul și eleganța ei nu s-au stins odată anii copilăriei, scrie Cancan.ro.

La numai 24 de ani, Thylane Blondeau continuă să fascineze lumea modei, așa cum o făcea și în copilărie pe când avea doar 6 ani. Acum, tânara model s-a transformat complet consolidându-și totodată poziția printre cele mai apreciate modele ale lumii.

Recent, Thylane a fost una dintre prezențele cele mai admirate de la Săptămâna Modei de la Paris, desfășurată între 29 septembrie și 7 octombrie 2025 în capitala Franței. Regina frumuseții a defilat pe podium într-o ținută elegantă, combinând rafinamentul franțuzesc cu un aer modern, iar fotografii prezenți la eveniment au surprins imagini spectaculoase cu ea.

AFLAȚI CUM ARATĂ ACUM CEA MAI FRUMOASĂ FETIȚĂ DIN LUME AJUNSĂ LA 24 DE ANI