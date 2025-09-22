Dan Alexa a povestit ce i s-a întâmplat la „Asia Express” 2025. Ce a PĂȚIT fostul fotbalist în cadrul celebrului show de la Antena 1

Fostul fotbalist Dan Alexa a decis să-și testeze limitele alături de prietenul și colegul său de generație, Gabi Tamaș, cei doi participând la show-ul de aventură Asia Express din acest an. Filmările s-au desfășurat în urmă cu câteva luni, iar emisiunea este difuzată în prezent de Antena 1.

Într-un interviu pentru Libertatea, Alexa a povestit cum a trăit această experiență, ce provocări l-au încercat și cum a reușit să supraviețuiască cu doar un euro pe zi, după o carieră în care a câștigat mii sau chiar zeci de mii de euro lunar. Alexa recunoaște că adaptarea a fost una dură, iar lipsa resurselor l-a pus în situații complet noi.

„Părți rele… te scoate total din zona de confort. Adică ești obișnuit cu o rutină… Și la mine rutina era în ani, adică n-a fost de șase luni. Adică ani de zile făceam aceleași lucruri, aceleași tabieturi… Aveam confortul meu! Dintr-odată m-am trezit că am un euro pe zi, n-am cazare, n-am mâncare, n-am telefoane”, a spus el.

Deși mulți telespectatori privesc totul doar ca pe un spectacol tv, de fapt realitatea trăită de concurenți este departe de a fi una confortabilă.

„Nu te descurci cu un euro pe zi, dar înveți să rabzi. Despre asta este vorba. Înveți să ceri… Eu cu Gabi Tamaș am avut o problemă foarte mare cu asta, pentru că noi nu suntem obișnuiți să cerem. Aici a fost o problemă… Poate că sunt și rușinos, dar era și din orgoliu, că ne refuzau la cazări, am avut și trei ore în care nu ne primeau… Nu e confortabil, te simțeai, cumva, umilit și după aceea apărea imediat orgoliul. Era altă poveste…”, a mai spus fostul internațional român.

Concurenții au de înfruntat lipsa banilor, dar și situații care le pun la încercare mândria și rezistența emoțională.

Dan Alexa era supranumit „chirurgul”, în perioada în care activa ca jucător, dar acum recunoaște că experiența din Asia Express 2025 nu poate fi comparată nici măcar cu cele mai grele cantonamente de pe vremea în care era fotbalist.

„Nu se compară. Nu ai cum! În cantonament ai mesele, ai patul tău, ai toalete. Acolo ai nesiguranța, în primul rând, că nu găsești… Adică la un moment dat te bucurai și să dormi pe jos”, a adăugat el.

Așadar, în concluzie, participarea sa la Asia Express 2025 l-a scos complet din zona de confort și i-a oferit o experiență unică, departe de luxul și stabilitatea cu care era obișnuit ca sportiv de performanță.

Astfel, alături de Gabi Tamaș, Dan Alexa a învățat ce înseamnă să te descurci cu resurse minime și că orgoliul poate fi pus de multe ori la încercare.