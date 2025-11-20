Dan Negru, în vârstă de 54 de ani, a ales – de trei ani – să se dedice quiz-show-urilor și recunoaște că nu regretă decizia de a renunța la nopțile de Revelion, prezentate la TV. Celebrul prezentator TV spune că schimbarea i-a prins bine și că acest ritm nou îi aduce provocările pe care le căuta.

În acest context, el confirmă că – după 25 de ani în care a dominat noaptea dintre ani – nu intenționează să revină prea curând la prezentarea Revelioanelor, afirmând că acea perioadă s-a închis pentru el și că vrea să-și investească energia în proiecte care îl provoacă cu adevărat.

Astfel, omul de televiziune consideră că perioada Revelioanelor s-a închis temporar și că, în prezent, quiz-show-urile îi reflectă mult mai bine stilul.

„După un sfert de secol de Revelioane aveam nevoie de o pauză. Nu e capăt de drum. E doar o pauză!”, a transmis el, potrivit Click.

Totuși, nu este vorba despre un final definitiv, ci despre un moment de respiro necesar, iar fanii săi ar trebui să accepte că, pentru o vreme, nu îl vor mai vedea la cârma nopții dintre ani.

Dan Negru spune clar că, în acest moment al carierei sale, își permite să lase în urmă formatele care l-au consacrat și recunoaște, în același timp, că nu ar mai accepta chiar orice proiect.

„N-aș mai prezenta orice emisiune azi. Nu m-aș mai arunca într-un format de tip «hăhăială», deși eu le-am inventat”, a mai dezvăluit vedeta TV.

În acest moment, preferă energia quiz-show-urilor „The Floor” și „Jocul Cuvintelor”, două formate de la Kanal D care au prins imediat la public.