FOTO. Ce spune Dan Negru despre bogăție. ”N-am avut niciodată PRETENȚII mari”

07 nov. 2025, 19:30, Actualitate
Prezentatorul de televiziune Dan Negru, în vârstă de 54 de ani, a vorbit despre bogăție, afirmând că nu își dorește multe și nici nu a avut vreodată pretenții mari.  

Într-un interviu pentru click.ro, Dan Negru a fost întrebat dacă este un om bogat. Acesta a afirmat că este bogat pentru că nu își dorește prea multe lucruri.

”Nu-mi doresc multe și de asta sunt bogat. N-am avut niciodată pretenții mari și cred că asta e definiția și a fericirii și a bogăției”, a declarat acesta.

Dan Negru a dezvăluit, pentru aceeași sursă, și care este motivul pentru care nu ar participa la la emisiuni-concurs:

”N-am curajul să fiu de partea cealaltă a concursurilor, de asta am și refuzat să apar în orice altă emisiune decât cele în care sunt prezentator. Sunt fricos, n-aș fi un bun concurent”.

Dan Negru moderează show-uri de succes la Kanal D

După foarte mulți ani, prezentatorul de televiziune Dan Negru a renunțat la colaborarea cu postul de televiziune Antena 1. La postul respectiv, Dan Negru a moderat show-uri care s-au bucurat de mare succes la public.

În prezent, Dan Negru prezintă un quiz show la Kanal D. Este vorba despre ”Jocul cuvintelor”. Tot la Kanal D, Dan Negru a moderat emisiunea “Tu urmezi”. De asemenea, este și prezentatorul show-ului ”The Floor”.

În plan personal, Dan Negru este căsătorit de foarte mulți ani cu Codruța, care este medic stomatolog. Cuplul are doi copii, Dara și Bogdan.

Mediafax
