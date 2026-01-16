Prima pagină » Diverse » Showbiz » De nerecunoscut pentru cinefili. Cum arată Michael Vartan în 2026

16 ian. 2026, 11:07, Showbiz
În anii 2000, femeile din întreaga lume suspinau după Michael Vartan. Starul din „Alias” era genul de actor care făcea furori. Nici colegele de breaslă nu rezistau farmecului său. ​Cinefilii îl știu mai ales din serialul „Alias”, unde a jucat alături de Jennifer Garner, între 2001 și 2006. Cei doi au avut o relație scurtă și-n viața reală în 2003, publică ProTv.

Recent, actorul în vârstă de 57 de ani a fost surprins de paparazzi la cumpărături în Los Angeles. Michael purta un hanorac negru, pantaloni sport, adidași și o șapcă Los Angeles Kings.

Cu câteva kilograme în plus, fire albe de păr și barbă, Michael Vartan era de nerecunoscut. Fostul star de la Hollywood și-a văzut liniștit de cumpărături și s-a amestecat fără probleme în mulțime, pentru că nimeni nu l-a recunoscut.

Actorul a avut succes și-n comedii romantice precum „Un sărut adevărat” cu Drew Barrymore, sau „Soacra mea e o scorpie”, unde a făcut pereche cu Jennifer Lopez.

Michael Vartan era pur și simplu irezistibil, avea proiecte pe bandă rulantă și își confirmase statutul de „băiatul perfect” de pe marele ecran.

​În ciuda succesului, Vartan a mărturisit ulterior că niciodată nu și-a dorit să fie actor. „Nu aveam nicio idee ce fac. Îmi amintesc prima săptămână de filmări, mă concentram mai mult să nu uit replicile sau să nu vomit pe pantofii lui Drew decât să fac efectiv muncă creativă pentru că eram atât de nervos și voiam să mă descurc bine”, a mărturisit într-un interviu pentru Page Six în 2019.

Michael Vartan s-a retras din lumina reflectoarelor, iar ultimul său rol a fost o apariție specială într-un episod din „God Friended Me” de la CBS, în 2018.

