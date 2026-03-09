Prima reacție a Cristelei Georgescu, după demolarea „dosarului Călin Georgescu”: Este o hărțuire constantă, care ne afectează familia

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a reacționat după ce magistrații de la Curtea de Apel București (CAB) au eliminat mai multe probe din dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Soția fostului candidat la prezidențiale a transmis că familia sa este hărțuită de mai bine de un an, atât prin amenzi constante cât și prin proceduri considerate abuzive.

”Adevărul este că trăim într-un climat de hărțuire. Sunt amenzi absurde, cu proceduri amuzive, care ne afectează familia. Cred însă că este important ca oamenii să înțeleagă că nu vorbim doar despre un om care se află sub hărțuire, ci despre o familie care trăiește inevitabil efectele acestei acțiuni și care, deși abil ascunsă sub masca democrației, le percepe ca fiind tiranice.

Dacă ar fi să mă gândesc mai mult, aș spune că este vorba de două familii: a noastră și cea mare, țara. Călin continuă să fie supus unor presiuni care au depășit limita, în sensul că nu este lăsat să aibă o viață normală, de tată.

Acum, legat de situația cu dosarele, vreau să spun că sub masca democrației se ascund mult mai multe. Procesele penale sunt gestionate de avocații noștri. Eu însă mă ocup de partea administrativă, de aceste amenzi și controale și plângeri care continuă să apară la peste un an de la anularea alegerilor.”

Curtea de Apel București distruge „dosarul Călin Georgescu”. Zeci de declarații, excluse de la dosar

Probele eliminate de magistrați reprezintă, în fapt, declarații făcute în calitate de martori de apropiații mercenarului Horațiu Potra.

Aceste declarații au fost date în luna decembrie 2024, la scurt timp după primele rețineri din acest dosar. Totodată, cererile și excepțiile formulate de Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost, însă, respinse ca nefondate. eliminarea acestor probe duce la concluzia că dosarul nu ar fi fost întocmit „ca la carte”. Potrivit luju.ro, probele ar fi fost obținute „nelegal”.

