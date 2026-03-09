Compania Anthropic dă în judecată Pentagonul după ce a respins presiunile lui Trump de a ceda tehnologia AI pentru scopuri militare

Directorul executiv al companiei Anthropic din spatele tehnologiei cu AI, Dario Amodei, a anunțat că va da în judecată Pentagnul pentru decizia sa de a-i desemna compania ca un risc pentru lanțul de aprovizionare al SUA.

„Anthropic a primit o scrisoare de la Departamentul Războiului care confirmase desemnarea companiei ca un risc de aprovizionare pentru securitatea națională a Americii”, a spus directorul într-o declarație de joi.

„Nu credem că această acțiune sună legal și nu avem altă opțiune decât de a ataca decizia la curte”, a mai spus acesta, potrivit CNN.

Trump a acuzat compania Anthropic că pune viețile americanilor în pericol.

„Acești leftoizi buni de nimic de la Anthropic au făcut o greșeală catastrofală să pună puternicul braț al Departamentului Războiului la încercar și îi forțează să urmeze termenii serviciului în locul Constituției. Egoismul lor pune viețile americanilor la risc, a trupelor în pericol și a securității naționale în pericol”, a spus Trump peTruth Social.

„Anthropic trebuie să coopereze cu noi sau îmi voi folosi puterile de președinte să-i fac să asculte, cu consecințe civile și juridice majore”, a adăugat Trump.

Autorul recomandă: Compania AI Anthropic a primit ultimatul 3 zile de la Șeful Pentagonului pentru a permite armatei SUA să utilizeze Claude