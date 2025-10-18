Prima pagină » Diverse » Showbiz » Despărțire în showbizul românesc. Daniel Nuță și actrița Cezara Petredeanu s-au separat, după 4 ani de relație

18 oct. 2025, 14:26, Showbiz
Daniel Nuță, actor în serialul „Groapa” / foto: captură video

Daniel Nuță, actorul din serialul „Groapa” de la Pro TV, și actrița Cezara Petredeanu s-au despărțit, după 4 ani de relație. Deși multe persoane se așteptau ca bărbatul să ajungă în fața altarului cu „jumătatea” lui, iată că vestea pe care însuși actorul a anunțat-o a lăsat în urmă uimire în ochii celor care au aflat.

Actorul din serialul „Groapa” de la Pro TV a mărturisit, în cadrul unui interviu, faptul că el și actrița Cezara Petredeanu și-au spus „la revedere” chiar la începutul acestui an. Discret din fire, actorul de 32 de ani, care a urmat rolul lui Vlad Țepeș în „Noaptea lui Vlad” (2024), bărbatul a vorbit public despre partea amoroasă abia acum, la multe luni de la separare.

Daniel Nuță și Cezare Petredeanu s-au despărțit

Separarea a survenit după ce s-au întors dintr-o vacanță exotică. După ce și-au petrecut Revelionul în Thailanda, Daniel Nuță și Cezara Petredeanu și-au spus „pa, pa!”. Actorul în vârstă de 32 de ani a mai mărturisit că după revenirea din Grecia, unde fusese plecat pentru un proiect, a întâlnit o persoană. Însă, nici de această dată lucrurile nu au funcționat.

„Într-adevăr, m-am despărțit de Cezara, cu care eram împreună de patru ani. Ne-am despărțit la începutul anului și după aceea a fost plecarea mea în Grecia pentru un proiect. Iar când m-am întors, am cunoscut pe cineva și lucrurile au funcționat cât au funcționat. Am avut niște plecări, într-adevăr, când am fost văzut în aeroport, mergeam spre Roma la o expoziție a lui Carravaggio, expoziție foarte impresionantă. S-au adus din toată lumea opere de-ale lui”, a declarat, pentru CANCAN.

„În momentul ăsta sunt singur, sunt bine și mă gândesc doar la proiectele mele și la liniștea și la confortul meu mental, să-mi găsesc un echilibru al meu, eu cu mine. Și atât. Nu contează nimic altceva”, a mai spus actorul.

Sursă foto: captură video Youtube (podcast Damian Drăghici)

