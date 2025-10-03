FOTO | Andreea Bălan și George Burcea au fost surprinși împreună, la 5 ani de la divorț

Andreea Bălan (41 ani) și George Burcea (37 ani) au fost surprinși împreună, în public, la 5 ani de la divorț. Cei doi foști soți au îngropat securea războiului de dragul copiilor, iar CANCAN i-a fotografiat în zona de Nord a Capitalei.

În urmă cu cinci ani, cântăreața și actorul aveau să înceapă un „război”, după separarea maritală. Andreea Bălan și George Burcea au ajuns la „cuțite”, în urma unor disensiuni care au avut loc în cuplu, la vremea aceea. Acum, însă, după lungi „săgeți” aruncate în spațiul public, cei doi au ajuns să îngroape securea războiului, fiind surprinși împreună, în timp ce discută, în zona de Nord a Capitalei.

Andreea Bălan și George Burcea au fost surprinși în public

Relațiile dintre cei doi foști soți par a fi mai favorabile, spre deosebire de ultimii ani. Andreea Bălan și George Burcea au fost surprinși de CANCAN în timp ce se aflau în prezența celor două fetițe ale lor. Ambii foști soți și-au refăcut viața amoroasă – actorul are o relație cu o moldoveancă focoasă, iar cântăreața trăiește o poveste de iubire alături de tenismenul Victor Cornea.

Deși drumurile celor doi s-au separat demult, actorul care a apărut în primul sezon al serialului „Wednesday” și fosta jumătate a trupei Andre s-au întâlnit în oraș, într-un cadru distins. Potrivit CANCAN, cei doi au intrat cu fiicele lor într-un cabinet notarial. De altfel, actorul a mers alături de fiicele sale și de bunica paternă, la restaurant. Acolo, bunica lor și-a serbat ziua de naștere.

