Prima pagină » Actualitate » FOTO. Ce RELAȚIE are în prezent Alin Oprea cu copiii săi. ”Ne-am revăzut și am vorbit sincer”

FOTO. Ce RELAȚIE are în prezent Alin Oprea cu copiii săi. ”Ne-am revăzut și am vorbit sincer”

17 oct. 2025, 15:30, Actualitate
FOTO. Ce RELAȚIE are în prezent Alin Oprea cu copiii săi. ”Ne-am revăzut și am vorbit sincer”
Galerie Foto 20
Ce relație are în prezent Alin Oprea cu copiii săi

Cântărețul Alin Oprea, în vârstă de 53 de ani, a spus ce relație are în prezent cu cei doi copii ai săi, Melissa și Adrian.

Alin Oprea, solistul trupei Talisman, și-a găsit liniștea alături de actuala sa parteneră, Medana, după separarea de Larisa, fosta sa soție.  Alin Oprea și Medana s-au cununat religios în data de 15 septembrie 2023.

Din mariajul cu Larisa Uță, Alin Oprea are doi copii, Melissa și Adrian, însă după divorț relația acestora s-a deteriorat. Medana, actuala parteneră a lui Alin Oprea, are și ea doi copii, Daria și Darius.

După cinci ani în care relația cu copiii săi nu a fost deloc bună, Alin Oprea a reluat legătura cu aceștia. Fiica artistului, Melissa, are 23 de ani, iar fiul Adrian are 26 de ani.

Ce relație are în prezent Alin Oprea cu copiii săi. ”Iertarea este cea mai frumoasă formă de iubire între părinți și copii”

”Ne-am revăzut și am vorbit sincer, cu inimile deschise, fără reproșuri. Am înțeles cu toții că, dincolo de greșeli, judecăți sau orgolii, iubirea rămâne singura forță care vindecă totul. (…) Am descoperit în ei niște oameni de o calitate rară — educați, responsabili, independenți. Amândoi au urmat studii academice la Londra și și-au construit cariere care le asigură o viață decentă, prin propriile eforturi. Nu au nici cea mai mică pretenție materială, dimpotrivă – au ambiția de a evolua prin forțe proprii. Îi admir pentru caracterul lor și pentru faptul că, în ciuda tuturor încercărilor, nu au pierdut niciodată lumina din suflet”, a declarat Alin Oprea pentru click.ro.


”Iertarea este cea mai frumoasă formă de iubire între părinți și copii. Ea nu schimbă trecutul, dar vindecă prezentul și ne redă viitorul”, a adăugat acesta.

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Cel mai bun instrument pentru CENZURĂ – războiul hibrid introdus în politica de Apărare Națională”
15:29
Dan Dungaciu: „Cel mai bun instrument pentru CENZURĂ – războiul hibrid introdus în politica de Apărare Națională”
EVENIMENT Totul a sărit în aer la 08:49:16. Gândul prezintă primele IMAGINI de pe camerele de supraveghere cu momentul exploziei din București
15:04
Totul a sărit în aer la 08:49:16. Gândul prezintă primele IMAGINI de pe camerele de supraveghere cu momentul exploziei din București
DRAMĂ A aruncat-o în aer “mirosul” incompetenței. Gazul care a sufocat un om și două vieți. Povestea gravidei de 24 de ani care n-a avut nicio șansă
15:00
A aruncat-o în aer “mirosul” incompetenței. Gazul care a sufocat un om și două vieți. Povestea gravidei de 24 de ani care n-a avut nicio șansă
POLITICĂ Bolojan vrea „rapid” angajarea răspunderii pe reforma administrației locale: „Primarii să nu stea cu mâna întinsă”
14:53
Bolojan vrea „rapid” angajarea răspunderii pe reforma administrației locale: „Primarii să nu stea cu mâna întinsă”
POLITICĂ Cum apreciază premierul Bolojan problemele din coaliție: „Oamenii s-au săturat de disputele noastre de 2 lei”
14:38
Cum apreciază premierul Bolojan problemele din coaliție: „Oamenii s-au săturat de disputele noastre de 2 lei”
ULTIMA ORĂ Bogdan Ivan îi amenință pe vinovații exploziei: „Toți cei responsabili vor fi trași la răspundere în fața legii! Fără excepție!”
14:21
Bogdan Ivan îi amenință pe vinovații exploziei: „Toți cei responsabili vor fi trași la răspundere în fața legii! Fără excepție!”
Mediafax
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Digi24
Femeia găsită moartă într-o pădure lângă București a fost ucisă de iubitul fiicei sale, la îndemnul fetei
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat indiferența autorităților. Ce s-a întâmplat când un angajat și-a făcut apariția
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Click
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Digi24
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Cancan.ro
Bilanțul victimelor expoziei din Sectorul 5 al Capitalei a CRESCUT. Câte persoane au nevoie de îngrijiri. Informații de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
VIDEO Explozie Rahova: O femeie însărcinată de doar 24 de ani, găsită moartă sub o placă de beton, la etajul 6
KanalD
Explozie puternică la un bloc din București în această dimineață.Bilanț: 17 răniți și 3 morți. O femeie însărcinată, găsită moartă printre dărâmături
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Capital.ro
A strălucit ca o stea. 17 octombrie, ziua în care a murit Marea Doamnă a filmului. Românii s-au îndrăgostit de filmul franțuzesc pentru ea
Evz.ro
Cea mai bogată concurentă de la Asia Express duce o viață ca în filme
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Veronica distruge orice urmă de romantism: "Se dau astea îndrăgostite tare. Cine ești tu? Îți dau maxim o săptămână cu el". Concurenta din Casa Iubirii susține că Robert se folosește de interacțiunea cu Bianca pentru a rămâne în competiție
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Hipopotamii au trăit în Europa cu 80.000 de ani mai mult decât se credea