FOTO. Ce RELAȚIE are în prezent Alin Oprea cu copiii săi. ”Ne-am revăzut și am vorbit sincer”

Cântărețul Alin Oprea, în vârstă de 53 de ani, a spus ce relație are în prezent cu cei doi copii ai săi, Melissa și Adrian.



Alin Oprea, solistul trupei Talisman, și-a găsit liniștea alături de actuala sa parteneră, Medana, după separarea de Larisa, fosta sa soție. Alin Oprea și Medana s-au cununat religios în data de 15 septembrie 2023.

Din mariajul cu Larisa Uță, Alin Oprea are doi copii, Melissa și Adrian, însă după divorț relația acestora s-a deteriorat. Medana, actuala parteneră a lui Alin Oprea, are și ea doi copii, Daria și Darius.

După cinci ani în care relația cu copiii săi nu a fost deloc bună, Alin Oprea a reluat legătura cu aceștia. Fiica artistului, Melissa, are 23 de ani, iar fiul Adrian are 26 de ani.

Ce relație are în prezent Alin Oprea cu copiii săi. ”Iertarea este cea mai frumoasă formă de iubire între părinți și copii”

”Ne-am revăzut și am vorbit sincer, cu inimile deschise, fără reproșuri. Am înțeles cu toții că, dincolo de greșeli, judecăți sau orgolii, iubirea rămâne singura forță care vindecă totul. (…) Am descoperit în ei niște oameni de o calitate rară — educați, responsabili, independenți. Amândoi au urmat studii academice la Londra și și-au construit cariere care le asigură o viață decentă, prin propriile eforturi. Nu au nici cea mai mică pretenție materială, dimpotrivă – au ambiția de a evolua prin forțe proprii. Îi admir pentru caracterul lor și pentru faptul că, în ciuda tuturor încercărilor, nu au pierdut niciodată lumina din suflet”, a declarat Alin Oprea pentru click.ro.



”Iertarea este cea mai frumoasă formă de iubire între părinți și copii. Ea nu schimbă trecutul, dar vindecă prezentul și ne redă viitorul”, a adăugat acesta.