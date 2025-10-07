Prima pagină » Actualitate » FOTO / Ce spune Cristina Bâtlan despre o nouă CĂSĂTORIE. ”Cred că mi-e teamă de un nou divorț”

07 oct. 2025, 13:30, Actualitate
Ce spune Cristina Bâtlan despre o nouă căsătorie

Cristina Bâtlan a vorbit despre o nouă posibilă căsătorie, explicând care sunt temerile pe care le are în acest sens.

Cristina Bâtlan este cunoscută publicului ca unul dintre jurații de la emisiunea ”Imperiul Leilor”, care a fost difuzată la postul de televiziune ProTV. Aceasta a fondat, împreună cu fostul soț, Roberto Bâtlan, brandul de încălțăminte ”Musette”.

Vedeta a ajuns să divorțeze după 26 de ani de căsnicie, după ce a aflat că era înșelată de soțul ei, Roberto. Din mariajul cu Roberto, Cristina Bâtlan are un fiu, Adi.   În prezent, Cristina Bâtlan are un nou partener și s-a logodit chiar de ziua sa de naștere, în aprilie 2023, la Veneția.

Deși a fost cerută în căsătorie de actualul partener, petru, Cristina Bâtlan are temeri în ceea ce privește o nouă căsătorie, după cum a declarat pentru revista Viva.

Ce spune Cristina Bâtlan despre o nouă căsătorie. ”Pentru mine, căsătoria este mai mult despre suflete decât despre acte”

”Cea mai mare încercare este de a fi singură fără vreo relație… vreau să experimentez, să înțeleg cât de confortabilă sunt cu mine și atât! Cred că mi-e teamă de un nou divorț! Divorțul e un abandon care ne rănește. Trauma are nevoie de vindecare”, a spus Cristina Bâtlan.


”Pentru mine, căsătoria este mai mult despre suflete decât despre acte. Am trecut printr-o viață întreagă de experiențe și azi cred că iubirea se măsoară în fiecare zi, în gesturile mărunte, nu neapărat într-o ceremonie. Important e cum trăiești iubirea, nu cum o sărbătorești. Îmi doresc alături un om de care să mă îndrăgostesc în fiecare zi, căruia să îi spun „da în fiecare zi. Încă aștept acea pasiune pe care o vedem în filme…”, a mai declarat femeia de afaceri.

