Diana Dumitrescu, schimbare radicală după ce s-a POCĂIT. Cum arată actrița după botezul penticostal? Fanii abia au recunoscut-o

Actrița Diana Dumitrescu traversează o transformare profundă, atât spirituală, cât și de imagine, după ce a decis să se boteze în religia penticostală. Vedeta, cunoscută pentru rolurile sale din seriale și aparițiile glamuroase, a renunțat la ținutele sexy și la stilul de viață de altădată, alegând un drum bazat pe credință, modestie și valori spirituale. Primele imagini cu ea în biserică au devenit virale.

După ani petrecuți în lumina reflectoarelor și pe covorul roșu, Diana Dumitrescu a surprins pe toată lumea cu o schimbare radicală de direcție în viață. Actrița s-a botezat în religia penticostală, decizie pe care o descrie drept „cel mai profund moment spiritual” al vieții sale, scrie Cancan.ro.

Transformarea s-a produs treptat, după ce vedeta a început să frecventeze biserica alături de familia soțului său, Alin Boroi, care provine dintr-o familie penticostală. Inițial, Diana a mers la slujbe „din curiozitate”, însă, pe parcurs, a simțit o apropiere tot mai mare de comunitate și de credință.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost genul să merg la biserică, să țin post sau să mă împărtășesc. Am mers pentru prima dată la biserica penticostală pentru Alin. Mama lui și sora lui sunt pocăite, și bunica lui. M-am dus prima oară pentru bunica lui, la începutul relației. În timp ce mă rugam, am simțit o iubire așa, mare, care m-a umplut complet. Am fost atinsă de Duhul Sfânt. Și i-am spus lui Alin: Eu mă pocăiesc anul ăsta. Eu sunt o fiică a Domnului!”, a povestit Diana Dumitrescu în podcastul moderat de Mihaela Moise.

Primele imagini din biserică

Recent, Biserica Betel București a publicat un videoclip în care actrița apare în fața credincioșilor, ținând un scurt discurs. Fanii au fost uimiți de modestia și simplitatea noii sale apariții.

Departe de imaginea de „divă” cu care publicul era obișnuit, Diana Dumitrescu a ales o rochie lungă, roz pal, care nu lasă nimic la vedere. Părul este coafat simplu, iar machiajul este natural, discret. În imagini, actrița vorbește calm, cu emoție, despre noua sa viață spirituală.

Schimbarea vedetei nu este doar exterioară – potrivit apropiaților, Diana este mai echilibrată, mai liniștită și mai conectată la familie și credință decât oricând.

„Schimbarea ei este sinceră și profundă. A ales să urmeze un drum bazat pe iubire, credință și recunoștință”, spun persoane din anturajul actriței.

O nouă etapă în viața sa

Deși mulți fani au fost surprinși de decizia ei, majoritatea au felicitat-o pentru curajul de a se reinventa complet și de a se dedica unei vieți spirituale. Diana Dumitrescu spune că își dorește să fie „un exemplu de credință și echilibru” și că nu regretă nicio clipă alegerea făcută.

Imaginile din biserică au devenit rapid virale pe rețelele sociale, iar comentariile fanilor au fost pline de apreciere. „Este o femeie transformată. Se vede pacea pe chipul ei”, a scris un admirator.