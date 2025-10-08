Prima pagină » Diverse » Showbiz » Diana Dumitrescu, schimbare radicală după ce s-a POCĂIT. Cum arată actrița după botezul penticostal? Fanii abia au recunoscut-o

Diana Dumitrescu, schimbare radicală după ce s-a POCĂIT. Cum arată actrița după botezul penticostal? Fanii abia au recunoscut-o

Mihai Tănase
08 oct. 2025, 08:56, Showbiz
Diana Dumitrescu, schimbare radicală după ce s-a POCĂIT. Cum arată actrița după botezul penticostal? Fanii abia au recunoscut-o
Diana Dumitrescu - Foto: Facebook/Diana Dumitrescu

Actrița Diana Dumitrescu traversează o transformare profundă, atât spirituală, cât și de imagine, după ce a decis să se boteze în religia penticostală. Vedeta, cunoscută pentru rolurile sale din seriale și aparițiile glamuroase, a renunțat la ținutele sexy și la stilul de viață de altădată, alegând un drum bazat pe credință, modestie și valori spirituale. Primele imagini cu ea în biserică au devenit virale.

După ani petrecuți în lumina reflectoarelor și pe covorul roșu, Diana Dumitrescu a surprins pe toată lumea cu o schimbare radicală de direcție în viață. Actrița s-a botezat în religia penticostală, decizie pe care o descrie drept „cel mai profund moment spiritual” al vieții sale, scrie Cancan.ro.

Transformarea s-a produs treptat, după ce vedeta a început să frecventeze biserica alături de familia soțului său, Alin Boroi, care provine dintr-o familie penticostală. Inițial, Diana a mers la slujbe „din curiozitate”, însă, pe parcurs, a simțit o apropiere tot mai mare de comunitate și de credință.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost genul să merg la biserică, să țin post sau să mă împărtășesc. Am mers pentru prima dată la biserica penticostală pentru Alin. Mama lui și sora lui sunt pocăite, și bunica lui. M-am dus prima oară pentru bunica lui, la începutul relației.

În timp ce mă rugam, am simțit o iubire așa, mare, care m-a umplut complet. Am fost atinsă de Duhul Sfânt. Și i-am spus lui Alin: Eu mă pocăiesc anul ăsta. Eu sunt o fiică a Domnului!”, a povestit Diana Dumitrescu în podcastul moderat de Mihaela Moise.

Primele imagini din biserică

Recent, Biserica Betel București a publicat un videoclip în care actrița apare în fața credincioșilor, ținând un scurt discurs. Fanii au fost uimiți de modestia și simplitatea noii sale apariții.

Departe de imaginea de „divă” cu care publicul era obișnuit, Diana Dumitrescu a ales o rochie lungă, roz pal, care nu lasă nimic la vedere. Părul este coafat simplu, iar machiajul este natural, discret. În imagini, actrița vorbește calm, cu emoție, despre noua sa viață spirituală.

Foto: Cancan.ro

Foto: Cancan.ro

Schimbarea vedetei nu este doar exterioară – potrivit apropiaților, Diana este mai echilibrată, mai liniștită și mai conectată la familie și credință decât oricând.

„Schimbarea ei este sinceră și profundă. A ales să urmeze un drum bazat pe iubire, credință și recunoștință”, spun persoane din anturajul actriței.

O nouă etapă în viața sa

Deși mulți fani au fost surprinși de decizia ei, majoritatea au felicitat-o pentru curajul de a se reinventa complet și de a se dedica unei vieți spirituale. Diana Dumitrescu spune că își dorește să fie „un exemplu de credință și echilibru” și că nu regretă nicio clipă alegerea făcută.

Imaginile din biserică au devenit rapid virale pe rețelele sociale, iar comentariile fanilor au fost pline de apreciere. „Este o femeie transformată. Se vede pacea pe chipul ei”, a scris un admirator.

Mediafax
Metrorex anunță că au apărut infiltrații și în infrastructura subterană în urma ploilor abundente
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Babs, primele declarații după ce Dorian Popa s-a căsătorit în secret cu Andreea! 'Mă simt prost și să
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
București și Ilfov sub Cod roșu de ploi: ISU a gestionat 62 de intervenții. Zeci de mașini avariate
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Cum arată insula din Europa unde timpul stă pe loc, la propriu: E singura zonă din lume unde locuitorii au renunțat la ceasuri
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
Vedeta 'furată' de Pro TV de la Antena 1. Cea mai mare TRĂDARE din istoria recentă a televiziunii din România
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Primele efecte ale ciclonului Barbara: cartiere fără energie, copaci doborâţi, inundaţii. Cât ţine Codul roşu
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
„Orașul va fi blocat”. Primarul interimar al Capitalei anunță că transportul în comun va fi redus în zonele inundate din București
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Călin Georgescu și soția sa au primit interdicție. Cristela Georgescu a răbufnit public: Noi nu avem voie. Oamenii nu știu ce e în sala de judecată
Evz.ro
Iubita lui Botezatu se mută din țară. Despărțirea i-a pus capac
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Durere fără margini pentru Adriana Ochișanu! Ce i-a spus îndrăgita interpretă fiului ei, Cristian, când s-a trezit din comă: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut o minune” Confesiunile pline de suferință ale artistei au emoționat pe toată lumea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce se mișcă plăcile tectonice?