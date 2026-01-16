Prima pagină » Diverse » Showbiz » Doliu în cinematografie. A murit Marcus Gilbert, starul din Rambo III

Doliu în cinematografie. A murit Marcus Gilbert, starul din Rambo III

16 ian. 2026, 10:39, Showbiz
Doliu în cinematografie. A murit Marcus Gilbert, starul din Rambo III

Marcus Gilbert, starul din Rambo III, a murit la 67 de ani. Marele actor a pierdut lupta împotriva cancerului. Actorul, ale cărui roluri cele mai cunoscute includ Tomask în Rambo III și Rupert Campbell-Black în adaptarea din 1993 a romanului „Riders” de Jimmy Cooper – a decedat duminică (12.01.26) după ce a luptat cu cancerul la gât în ultimii trei ani.

Anunțul decesului a fost făcut de o pagină de Facebook dedicată actorului din Doctor Who.

„Astăzi am aflat vestea foarte tristă că Marcus și-a pierdut lupta împotriva cancerului pe 11 ianuarie 2026. Noi, împreună cu numeroșii săi fani din întreaga lume, vom jeli pierderea lui și ne vom aminti de bucuria pe care ne-a oferit-o pe ecran și în persoană. Odihnească-se în pace, Marcus”, se arată pe acea pagină de Facebook.

Marcus a lăsat în urmă fiul său, Maxi, și fiica sa, Aaliya. A fost căsătorit cu Homaa Khan-Gilbert până la moartea acesteia din cauza cancerului pancreatic în 2020 și, cel mai recent, se întâlnea cu colega sa din „A Ghost In Monte Carlo”, Lysette Anthony.

Lysette nu a comentat încă vestea, dar producătorul serialului Doctor Who, Russell T. Davies, i-a adus un omagiu.

Ca răspuns la o postare omagială pe Instagram a unui fan Doctor Who, scenaristul a comentat: „Oh, ce veste tristă!”

Actorul și comedianul de stand-up Toby Hadoke i-a adus și el un omagiu regretatului star.

„Elegant, fermecător și un actor puternic, cu puțină strălucire – îmi pare foarte rău să aflu de moartea, prea tânără, a lui Marcus Gilbert, cu care am petrecut momente minunate în Liverpool acum aproximativ un deceniu. A fost grozav și în Doctor Who Battlefield și a avut un rol extraordinar în Evil Dead 3: Army of Darkness. Mi-a spus și cât a câștigat din a doua sagă de reclame Gold Blend: amețitor! Un tip drăguț: și-a purtat atributele cu ușurință“, a transmis Toby Hadoke.

Recomandarea autorului: A murit celebra Brigitte Bardot. Actrița avea 91 de ani

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
VIDEO Primăria unui mare oraș din România, obligată de instanță să asfalteze și să pună trotuare. Reclamanta a primit și „despăgubiri m
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
Gabriela Cristea, adevăratul motiv al plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV. Dezvăluirea care l-a dat de gol
Promotor.ro
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Momente cheie din istorie: Ianuarie, luna care a schimbat lumea de mai multe ori
FLASH NEWS Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
11:25
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
EXTERNE Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper
11:20
Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper
FLASH NEWS Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp”
11:14
Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp”
EXTERNE SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate
11:12
SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate
NEWS ALERT Nicușor Dan, după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: „Reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre”
11:03
Nicușor Dan, după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: „Reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre”

Cele mai noi

Trimite acest link pe