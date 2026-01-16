Doliu în cinematografie. A murit Marcus Gilbert, starul din Rambo III

Marcus Gilbert, starul din Rambo III, a murit la 67 de ani. Marele actor a pierdut lupta împotriva cancerului. Actorul, ale cărui roluri cele mai cunoscute includ Tomask în Rambo III și Rupert Campbell-Black în adaptarea din 1993 a romanului „Riders” de Jimmy Cooper – a decedat duminică (12.01.26) după ce a luptat cu cancerul la gât în ultimii trei ani.

Anunțul decesului a fost făcut de o pagină de Facebook dedicată actorului din Doctor Who.

„Astăzi am aflat vestea foarte tristă că Marcus și-a pierdut lupta împotriva cancerului pe 11 ianuarie 2026. Noi, împreună cu numeroșii săi fani din întreaga lume, vom jeli pierderea lui și ne vom aminti de bucuria pe care ne-a oferit-o pe ecran și în persoană. Odihnească-se în pace, Marcus”, se arată pe acea pagină de Facebook.

Marcus a lăsat în urmă fiul său, Maxi, și fiica sa, Aaliya. A fost căsătorit cu Homaa Khan-Gilbert până la moartea acesteia din cauza cancerului pancreatic în 2020 și, cel mai recent, se întâlnea cu colega sa din „A Ghost In Monte Carlo”, Lysette Anthony.

Lysette nu a comentat încă vestea, dar producătorul serialului Doctor Who, Russell T. Davies, i-a adus un omagiu.

Ca răspuns la o postare omagială pe Instagram a unui fan Doctor Who, scenaristul a comentat: „Oh, ce veste tristă!”

Actorul și comedianul de stand-up Toby Hadoke i-a adus și el un omagiu regretatului star.

„Elegant, fermecător și un actor puternic, cu puțină strălucire – îmi pare foarte rău să aflu de moartea, prea tânără, a lui Marcus Gilbert, cu care am petrecut momente minunate în Liverpool acum aproximativ un deceniu. A fost grozav și în Doctor Who Battlefield și a avut un rol extraordinar în Evil Dead 3: Army of Darkness. Mi-a spus și cât a câștigat din a doua sagă de reclame Gold Blend: amețitor! Un tip drăguț: și-a purtat atributele cu ușurință“, a transmis Toby Hadoke.

