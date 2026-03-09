Dominic Fritz, liderul USR, vehement: „Nu plecăm de la guvernare”

Dominic Fritz, președintele USR a spus cu vehemență că USR nu pleacă de la guvernare. El a fost invitat în platoul Digi 24, unde a făcut declarații de ultimă oră.

„Nu plecam de la guvernare, ca avem patru ministri in România care produc rezultate. Sunt multi deranjati de Diana Buzoianu, de Radu Miruta, de faptul ca Oana Toiu apara interesele tarii. Sunt multi care se supară”, a spus Dominic Fritz.

Președintele USR se arată în deranjat de cei care folosesc un „limbaj violent” la adresa partidului.