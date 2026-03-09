Prima pagină » Actualitate » Dominic Fritz, liderul USR, vehement: „Nu plecăm de la guvernare”

Dominic Fritz, liderul USR, vehement: „Nu plecăm de la guvernare”

Dominic Fritz, președintele USR a spus cu vehemență că USR nu pleacă de la guvernare. El a fost invitat în platoul Digi 24, unde a făcut declarații de ultimă oră.

„Nu plecam de la guvernare, ca avem patru ministri in România care produc rezultate. Sunt multi deranjati de Diana Buzoianu, de Radu Miruta, de faptul ca Oana Toiu apara interesele tarii. Sunt multi care se supară”, a spus Dominic Fritz.

Președintele USR se arată în deranjat de cei care folosesc un „limbaj violent” la adresa partidului.

„Acum o ora s-a votat amanarea plenului reunit, am propus o profesionista, doamna Rizoiu, PSD a votat cu AUR să se amâne acest vot. Au convocat aceasta sedinta si au votat PSD+AUR. E un lucru grav, ca arata ce interese exista. Strategia este sa se supuna la vot, dar eu nu am decat cuvinte cu are sa ma pot lupta pentru dreptul românilor. Va pot citi ce se spune despre noi, este un limbaj extrem de violent, de dezumanizare, si este un lucru pe care l-am cunoscut de la AUR, dar și la unii reprezentati PSD, la Crin Antonescu, la Victor Ponta”, a declarat liderul USR.

