A murit celebra Brigitte Bardot. Actrița avea 91 de ani

Brigitte Bardot, una dintre cele mai cunoscute actriţe franceze din toate timpurile, a încetat din viaţă la 91 de ani. Mesajul a fost confirmat de organizaţiile culturale din Franţa şi preluat de presa internaţională.

Bardot a devenit faimoasă în anii 1950 şi 1960, când a jucat în filme ce i-au adus statutul de sex-symbol internaţional. Rolul din „And God Created Woman”, regizat de soţul ei de atunci, Roger Vadim, a făcut-o celebră peste tot în lume. Ea a început ca balerină şi model, apărând pe coperta revistei Elle la 15 ani. De acolo a ajuns pe marele ecran în filme variate, de la comedii franţuzeşti la producţii hollywoodiene.

După două decenii în film, Brigitte Bardot a ales să se retragă din lumea cinematografiei la 39 de ani. Viaţa ei a luat o turnură neaşteptată. În loc să rămână în lumina reflectoarelor, s-a dedicat cauzei animalelor. A fondat Fundaţia Brigitte Bardot şi a făcut campanii pentru protecţia câinilor, pisicilor, delfinilor şi altor animale.

Controversele din jurul actriței

Pe lângă activismul pentru animale, Bardot a atras controverse. În ultimele decenii, a scris şi a vorbit despre politică în termeni care i-au adus condamnări pentru incitare la ură. Susţinerea ei faţă de formaţiuni de extremă dreaptă din Franţa şi declaraţiile sale despre imigranţi au polarizat opinia publică.

Bardot a criticat imigrația și multiculturalismul din Franța, susținând că identitatea națională se află în pericol. A scris mai multe cărți și scrisori deschise în care a vorbit despre islam, despre sacrificiul ritual al animalelor și despre rolul străinilor în societatea franceză. Tonul folosit a atras acuzații de rasism și xenofobie.

Chiar și așa, susținătorii ei au continuat să o apere. Aceștia au separat activismul pentru animale de opiniile politice și au subliniat impactul real al muncii sale în protecția animalelor. Bardot a rămas, până la final, o persoană care a refuzat compromisurile.

Bardot, în stare gravă de sănătate

Ultimii ani i-au adus și provocări serioase de sănătate. La 91 de ani, Bardot a fost internată de mai multe ori în spitale din sudul Franței pentru tratamente legate de o afecțiune gravă, inclusiv o intervenție chirurgicală la un spital privat din Toulon, sub supraveghere medicală, înainte de a fi externată și a se întoarce în reședința ei din Saint-Tropez pentru recuperare. Echipa ei a precizat că procedura „a decurs bine” și că actrița era în convalescenţă acasă când le-a cerut fanilor să „nu-și facă griji” pentru sănătatea ei și să le mulțumească pentru susținere.

În aceeași perioadă, Bardot a fost forțată să infirme o serie de zvonuri false despre moartea sa apărute în mediul online, postând pe rețeaua X că „este bine și nu are de gând să plece” și numind relatările despre deces drept „fake news”.

