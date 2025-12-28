Prima pagină » Cultură » A murit celebra Brigitte Bardot. Actrița avea 91 de ani

A murit celebra Brigitte Bardot. Actrița avea 91 de ani

28 dec. 2025, 11:58, Cultură
A murit celebra Brigitte Bardot. Actrița avea 91 de ani
Galerie Foto 6

Brigitte Bardot, una dintre cele mai cunoscute actriţe franceze din toate timpurile, a încetat din viaţă la 91 de ani. Mesajul a fost confirmat de organizaţiile culturale din Franţa şi preluat de presa internaţională.

Bardot a devenit faimoasă în anii 1950 şi 1960, când a jucat în filme ce i-au adus statutul de sex-symbol internaţional. Rolul din „And God Created Woman”, regizat de soţul ei de atunci, Roger Vadim, a făcut-o celebră peste tot în lume. Ea a început ca balerină şi model, apărând pe coperta revistei Elle la 15 ani. De acolo a ajuns pe marele ecran în filme variate, de la comedii franţuzeşti la producţii hollywoodiene.

După două decenii în film, Brigitte Bardot a ales să se retragă din lumea cinematografiei la 39 de ani. Viaţa ei a luat o turnură neaşteptată. În loc să rămână în lumina reflectoarelor, s-a dedicat cauzei animalelor. A fondat Fundaţia Brigitte Bardot şi a făcut campanii pentru protecţia câinilor, pisicilor, delfinilor şi altor animale.

Controversele din jurul actriței

Pe lângă activismul pentru animale, Bardot a atras controverse. În ultimele decenii, a scris şi a vorbit despre politică în termeni care i-au adus condamnări pentru incitare la ură. Susţinerea ei faţă de formaţiuni de extremă dreaptă din Franţa şi declaraţiile sale despre imigranţi au polarizat opinia publică.

Bardot a criticat imigrația și multiculturalismul din Franța, susținând că identitatea națională se află în pericol. A scris mai multe cărți și scrisori deschise în care a vorbit despre islam, despre sacrificiul ritual al animalelor și despre rolul străinilor în societatea franceză. Tonul folosit a atras acuzații de rasism și xenofobie.

Chiar și așa, susținătorii ei au continuat să o apere. Aceștia au separat activismul pentru animale de opiniile politice și au subliniat impactul real al muncii sale în protecția animalelor. Bardot a rămas, până la final, o persoană care a refuzat compromisurile.

Bardot, în stare gravă de sănătate

Ultimii ani i-au adus și provocări serioase de sănătate. La 91 de ani, Bardot a fost internată de mai multe ori în spitale din sudul Franței pentru tratamente legate de o afecțiune gravă, inclusiv o intervenție chirurgicală la un spital privat din Toulon, sub supraveghere medicală, înainte de a fi externată și a se întoarce în reședința ei din Saint-Tropez pentru recuperare. Echipa ei a precizat că procedura „a decurs bine” și că actrița era în convalescenţă acasă când le-a cerut fanilor să „nu-și facă griji” pentru sănătatea ei și să le mulțumească pentru susținere.

În aceeași perioadă, Bardot a fost forțată să infirme o serie de zvonuri false despre moartea sa apărute în mediul online, postând pe rețeaua X că „este bine și nu are de gând să plece” și numind relatările despre deces drept „fake news”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Brigitte Bardot a fost internată din nou. Steaua cinematografiei franceze ar suferi din cauza unei „boli grave”

Top 5 cele mai bune filme ale lui Brigitte Bardot, de la Jean-Luc Godard la Louis Malle | VIDEO

Recomandarea video

Citește și

ISTORIE Descoperirile, pierderile și evenimentele arheologice ale anului 2025: De la jefuirea coifului de la Coțofenești la deschiderea Marelui Muzeu Egiptean
06:00, 25 Dec 2025
Descoperirile, pierderile și evenimentele arheologice ale anului 2025: De la jefuirea coifului de la Coțofenești la deschiderea Marelui Muzeu Egiptean
TURISM De ce să vizitezi Florența în perioada Crăciunului: De la Domul Santa Maria și muzeele de artă la cofetăriile și restaurantele cu meniuri toscane
06:00, 24 Dec 2025
De ce să vizitezi Florența în perioada Crăciunului: De la Domul Santa Maria și muzeele de artă la cofetăriile și restaurantele cu meniuri toscane
DIVERTISMENT 2026 va fi un an plin de divertisment:„Avengers Doomsday”, „Dune Part 3”, și „The Odyssey” se difuzează la cinema, GTA VI este așteptat cu mari emoții
06:06, 22 Dec 2025
2026 va fi un an plin de divertisment:„Avengers Doomsday”, „Dune Part 3”, și „The Odyssey” se difuzează la cinema, GTA VI este așteptat cu mari emoții
INEDIT Cine l-a „ucis” pe Mozart? Compozitorul și-ar fi presimțit sfârșitul
17:30, 21 Dec 2025
Cine l-a „ucis” pe Mozart? Compozitorul și-ar fi presimțit sfârșitul
SERIALE Vladimir Putin a devenit personaj erou într-un serial animat rusesc care va fi difuzat de anul viitor
18:57, 17 Dec 2025
Vladimir Putin a devenit personaj erou într-un serial animat rusesc care va fi difuzat de anul viitor
DESTINAȚII Ce trebuie să știe turiștii despre carnavalul anual de la Veneția din ianuarie 2026: De la programul evenimentelor la prețuri
05:00, 14 Dec 2025
Ce trebuie să știe turiștii despre carnavalul anual de la Veneția din ianuarie 2026: De la programul evenimentelor la prețuri
Mediafax
24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură. Rafale de 120 km / h
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Cancan.ro
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Marea hidrocentrală Lotru–Ciunget, capodopera energetică ascunsă în Carpați. A fost numită cea mai grandioasă din Europa
Mediafax
Un incident apare din ce în ce mai des în avioanele de pasageri. Ce fac unii călători și cum reacționează personalul
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”
Cancan.ro
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: 'O să aduc eu amintiri de la Agronomie când
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Faptele bune și voluntariatul ne pot încetini îmbătrânirea creierului, indică un studiu

Cele mai noi