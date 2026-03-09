Prima pagină » Știri politice » Cristela Georgescu rupe tăcerea. Acuză instituții de forță de presiuni. Dezvăluie că a primit două amenzi, de 10.000 și de 40.0000 de euro. Pentru ce a fost amendat Georgescu

Cristela Georgescu rupe tăcerea. Acuză instituții de forță de presiuni. Dezvăluie că a primit două amenzi, de 10.000 și de 40.0000 de euro. Pentru ce a fost amendat Georgescu

09 mart. 2026, 21:52, Știri politice

Cristela Georgescu a dezvăluit, în direct la Realitatea TV, că familia sa a primit două amenzi foarte mari, în valoare de 10.000 de euro, respectiv 40.000 de euro, pe care le-a contestat în instanță.

Familia Georgescu a primit amenzi uluitoare

Soția fostului candidat la prezidențiale a menționat că, după momentul anulării alegerilor, familia sa a fost hărțuită constant, ajungându-se chiar și la amenzi uluitoare. Potrivit declarațiilor făcute de soția fostului candidat la prezidențiale, familia Georgescu a primit sancțiuni în valoare de 10.000 de euro,de la GDPR, respectiv 40.000 de euro, de la AEP.

În acest moment există două amenzi foarte mari, date anul trecut, pentru care noi am făcut contestație după ce le-am plătit, la îndrumarea avocaților, pentru că aici se pune și problema popririlor.

Arată disproporția sancțiunilor. Una este de 10.000 de euro, alta este de 40.000 de euro.

Amenda de 10.000 de euro este de la autoritatea GDPR, pentru o presupusă nerespectare. Este o situație tehnică care arată foarte clar climatul de hărțuire: nu avem parte de judecată, ci de sentință.
Ni s-a reproșat că am colectat pe site date personale în perioada 12 decembrie – 6 aprilie. Nu am colectat date personale, pentru că a fost un site de prezentare, nu de înscriere. Era un singur formular de contact. În sentință ni s-a spus că amenda nu poate fi nici măcar redusă, că ar fi vorba de fapte grave care constituie pericol social.
A doua amendă este de la AEP și este de 40 de mii de euro, pe motiv că nu ar fi fost declarate sume primite și cheltuite în campania electorală. Acest proces-verbal are 8 cm grosime; îl avem într-un biblioraft”, a transmis Cristela Georgescu. 

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Miruță anunță începerea înscrierilor în învățământul militar. „România are nevoie de tineri curajoși, serioși și dedicați”
19:06
Miruță anunță începerea înscrierilor în învățământul militar. „România are nevoie de tineri curajoși, serioși și dedicați”
ULTIMA ORĂ Viktor Orban plafonează prețurile la pompă din Ungaria începând de azi. Anunțul oficial al premierului ungar. În România, prețurile sar de 9 lei
18:57
Viktor Orban plafonează prețurile la pompă din Ungaria începând de azi. Anunțul oficial al premierului ungar. În România, prețurile sar de 9 lei
VIDEO Strategia lui Nicușor Dan, în situații de criză: nu ia nicio decizie. Ion Cristoiu: „O să înceapă un război și el o să spună că nu a început”
17:42
Strategia lui Nicușor Dan, în situații de criză: nu ia nicio decizie. Ion Cristoiu: „O să înceapă un război și el o să spună că nu a început”
FLASH NEWS Radu Miruță la Casa Regală. Ce au discutat ministrul Apărării și Custodele Coroanei
17:21
Radu Miruță la Casa Regală. Ce au discutat ministrul Apărării și Custodele Coroanei
STENOGRAME Scandal în coaliție după ce Sorin Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE. Ce a răspuns premierul
16:49
Scandal în coaliție după ce Sorin Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE. Ce a răspuns premierul
VIDEO Eliminarea dovezilor din dosarul lui Georgescu, o amenințare pentru mandatul lui Nicușor Dan. Tucă: „Nicu nu mai apărea dacă nu se întâmpla anularea”
16:47
Eliminarea dovezilor din dosarul lui Georgescu, o amenințare pentru mandatul lui Nicușor Dan. Tucă: „Nicu nu mai apărea dacă nu se întâmpla anularea”
Mediafax
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Ce este „Insula Petrolului”, deținută de Iran, pe care Donald Trump vrea să o confiște. Locul unde se procesează milioane de barili pe zi
Mediafax
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Click
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Microbii pot călători prin sistemul solar pe resturi de asteroizi, arată un studiu
ULTIMA ORĂ Președintele USR, Dominic Fritz, mega-dezvăluire despre relația cu Nicușor Dan: „Cam o dată pe săptămână sunt la Cotroceni să discutăm toate temele zilei și este între patru ochi, într-o sală în care garantat nu sunt microfoane”
22:36
Președintele USR, Dominic Fritz, mega-dezvăluire despre relația cu Nicușor Dan: „Cam o dată pe săptămână sunt la Cotroceni să discutăm toate temele zilei și este între patru ochi, într-o sală în care garantat nu sunt microfoane”
NEWS ALERT Cristela a făcut plângere penală unei persoane care ar fi solicitat ca Georgescu să fie asasinat. Care a fost motivul clasării
22:22
Cristela a făcut plângere penală unei persoane care ar fi solicitat ca Georgescu să fie asasinat. Care a fost motivul clasării
FLASH NEWS Trump a discutat cu Putin la telefon despre Iran. Trump a spus că nu are niciun mesaj pentru noul lider suprem: „Nu am nimic să-i transmit”
22:16
Trump a discutat cu Putin la telefon despre Iran. Trump a spus că nu are niciun mesaj pentru noul lider suprem: „Nu am nimic să-i transmit”
EXTERNE Nicolas Sarkozy se întoarce în celulă. Fostul președinte al Franței este la al doilea mandat după gratii
22:11
Nicolas Sarkozy se întoarce în celulă. Fostul președinte al Franței este la al doilea mandat după gratii
NEWS ALERT Din două vorbe, Trump a scăzut brusc prețul petrolului în lume. Cotațiile au căzut de la 91 de dolari pe baril la 85 de dolari. Ce a declarat președintele american
22:10
Din două vorbe, Trump a scăzut brusc prețul petrolului în lume. Cotațiile au căzut de la 91 de dolari pe baril la 85 de dolari. Ce a declarat președintele american
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 10 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitați: Victor Ponta și Gen (R) Virgil Bălăceanu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 10 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitați: Victor Ponta și Gen (R) Virgil Bălăceanu

Cele mai noi

Trimite acest link pe