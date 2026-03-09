Cristela Georgescu a dezvăluit, în direct la Realitatea TV, că familia sa a primit două amenzi foarte mari, în valoare de 10.000 de euro, respectiv 40.000 de euro, pe care le-a contestat în instanță.

Familia Georgescu a primit amenzi uluitoare

Soția fostului candidat la prezidențiale a menționat că, după momentul anulării alegerilor, familia sa a fost hărțuită constant, ajungându-se chiar și la amenzi uluitoare. Potrivit declarațiilor făcute de soția fostului candidat la prezidențiale, familia Georgescu a primit sancțiuni în valoare de 10.000 de euro,de la GDPR, respectiv 40.000 de euro, de la AEP.

”În acest moment există două amenzi foarte mari, date anul trecut, pentru care noi am făcut contestație după ce le-am plătit, la îndrumarea avocaților, pentru că aici se pune și problema popririlor.

Arată disproporția sancțiunilor. Una este de 10.000 de euro, alta este de 40.000 de euro.

Amenda de 10.000 de euro este de la autoritatea GDPR, pentru o presupusă nerespectare. Este o situație tehnică care arată foarte clar climatul de hărțuire: nu avem parte de judecată, ci de sentință.

Ni s-a reproșat că am colectat pe site date personale în perioada 12 decembrie – 6 aprilie. Nu am colectat date personale, pentru că a fost un site de prezentare, nu de înscriere. Era un singur formular de contact. În sentință ni s-a spus că amenda nu poate fi nici măcar redusă, că ar fi vorba de fapte grave care constituie pericol social.

A doua amendă este de la AEP și este de 40 de mii de euro, pe motiv că nu ar fi fost declarate sume primite și cheltuite în campania electorală. Acest proces-verbal are 8 cm grosime; îl avem într-un biblioraft”, a transmis Cristela Georgescu.

