Emil Rengle și Alejandro Fernandez au dezvăluit ce fac pentru a se ține departe de energiile negative: ”Zi și noapte”

24 sept. 2025, 09:35, Showbiz
Ediția cu numărul 9 al celui mai recent sezon din ”Asia Express” a debutat cu o probă care le-a pus bețe în roate concurenților. Ei au fost nevoiți să afle de la localnici cum arată Manananggalul, un spirit malefic din Filipine, și să găsească într-un muzeu o fotografie cu acesta. Proba a scos la iveală diverse credințe și frici de-ale participanților legate de spiritele malefice. Unii chiar au împărtășit aceste practici pe care le fac și îi ajută să se simte protejați de forțele răului.

Ritualul pe care Emil Rengle și Alejandro Fernandez îl au pentru a se purifica de energiile negative

În timp ce erau spre muzeu, Emil Rengle i-a sugerat partenerului său, Alejandro, să folosească mirul din cutia cu cruci pe care o transportau pentru a avea noroc. Nu este pentru prima dată când cei doi apelează la practici care să îi apere de forțele negative, întrucât cuplul are chiar un ritual care să îi ajute să de țină departe de energiile rele.

”Hai să folosim ce avem în cutie acum pentru a avea noroc, să ne dăm cu mir”, i-a spus Emil Rengle partenerului său, în timpul probei.

Când sunt în România, Emil și Alejandro au grijă zilnic să se purifice de energiile negative, și totodată să le elimine din casa în care locuiesc.

”Noi oricum ne facem ritualurile noastre, în fiecare dimineață și în fiecare seară. Curățăm casa cu mir și cu tămâie și mergem prin casă ca să curățăm energiile, în primul rând pe noi, după ce ne-am încărcat energetic după o zi întreagă”, a dezvăluit dansatorul.

Cum s-au cunoscut cei doi

Povestea lor de dragoste a început într-un mod inedit, atunci când s-au întâlnit la un eveniment artistic. Emil, deja cunoscut pentru spectacolele sale de dans și aparițiile publice îndrăznețe, a fost impresionat de energia și optimismul lui Alejandro. Deși provin din lumi diferite, cei doi au descoperit rapid că împărtășesc aceleași valori: libertatea de exprimare, dorința de a trăi intens și curajul de a-și asuma cine sunt.

Cum s-au decis să participe la Asia Express

Alejandro Fernandez a dezvăluit într-un videoclip pe TikTok ce l-a atras cel mai mult la competiție.

”Clar că am vrut provocările. Asia Express e un haos, eu sunt un haos, limba mea e un haos. Și totuși oamenii râd cu mine așa. Clar m-am mutat unde trebuie”, a mărturisit el.

Ce îi unește pe Emil Rengle și Alejandro Fernandez

Relația lor nu se rezumă doar la viața artistică sau la aparițiile televizate. Emil și Alejandro își sprijină reciproc pasiunile și proiectele, ei reușesc să găsească echilibrul între carieră și viața personală. Rengle mărturisește adesea că partenerul său i-a adus mai multă liniște și stabilitate, în timp ce Alejandro îl descrie pe Emil ca pe o sursă continuă de inspirație. Legătura lor puternică a fost vizibilă și pe parcursul probelor din „Asia Express”, unde sprijinul emoțional a contat la fel de mult ca rezistența fizică.

