FOTO / Amalia Năstase face dezvăluiri din MARIAJUL său cu Răzvan Vasilescu. "Nu suntem oamenii aceia"

22 sept. 2025, 13:30, Showbiz
Amalia Năstase a făcut dezvăluiri din mariajul său cu Răzvan Vasilescu. Aceasta a spus care este, în opinia sa, secretul unei relații reușite.

Amalia Năstase a fost căsătorită cu Ilie Năstase și a divorțat de acesta în urmă cu peste zece ani. Din mariajul lor au rezultat două fete, Alessia și Emma. În anul 2016, Amalia Năstase s-a recăsătorit cu Răzvan Vasilescu, un om de afaceri cu care are un băiat pe nume Toma. Cu toate acestea, Amalia Năstase poartă în continuare, inclusiv în acte, numele fostului partener de viață, legendarul campion de tenis Ilie Năstase.

Amalia Năstase a vorbit despre mariajul său cu Răzvan Vasilescu și a spus, printre altele, care consideră ea că este secretul unei relații de cuplu armonioase.

”Secretul unei relații ok este iubirea. Nu merge nimic dacă nu este iubire. Când iubirea nu este suficientă într-o relație, înseamnă că nu este iubire. Dacă nu este, restul nu contează”, a declarat Amalia Năstase pentru spynews.ro.


”Toată lumea, în cuplu, are și probleme, are și certuri. Sunt foarte puțini oameni care nu se ceartă niciodată, nu suntem oamenii aceia. Dar pe noi ne leagă ceva ce nu poate fi rupt, distrus. Mai ales când iubești pe cineva și ești iubit, ai încrederea și liniștea aceea că nimic nu te poate despărți”, a adăugat aceasta.

”Suntem oameni cărora ne plac festivalurile, ne place muzica și atunci ne și distrăm. Luăm și copiii cu noi. Viața trebuie trăită prin experiențe, nu neapărat prin acumulări de averi sau de businessuri. Trebuie să ai experiențe, să călătorești în toată lumea, să vezi. Lucrurile acestea nu au niciun fel de echivalent”, a încheiat vedeta.

