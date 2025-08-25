FOTO / Andra, despre cei 17 ani de căsnicie cu Cătălin Măruță. ”Cam astea sunt REGRETELE”

Andra, în vârstă de 39 de ani, a făcut declarații despre cei 17 ani de mariaj cu Cătălin Măruță, în vârstă de 47 de ani.



Andra este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artistte de pe scena muzicală din România. Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani. Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. Cântăreața și prezentatorul de televiziune formează unul dintre cele mai unite cupluri dn showbiz-ul românesc.

Andra a vorbit despre cei 17 ani de căsnicie cu Cătălin Măruță într-un interviu pentru okmagazine.ro.

Andra, despre cei 17 ani de căsnicie cu Cătălin Măruță. ”Ne place să stăm împreună, să petrecem timp împreună şi nu simt că au fost 19 ani”

”Mi se pare că au trecut prea repede, mi se pare că puteam să fac copiii şi mai repede, de când am devenit un cuplu. Cam astea sunt regretele. În rest, n-am niciun fel de regret, tot ce am trăit a fost frumos şi ne rugăm să fim bine, să fim sănătoşi, pentru că simţim că putem să facem multe. Nu ştiu, ne place să stăm împreună, să petrecem timp împreună şi nu simt că au fost 19 ani. Aşa au trecut… Doar când mă uit la copii şi-l văd pe David atât de mare şi copiii atât de înţelepţi şi de buni, îmi zic „Doamne, n-a trecut timpul degeaba!”. Când mă uit la ei, când mă uit la ce facem profesional, îmi spun că am făcut bine ce am făcut, am făcut ce mi-a plăcut şi uite că avem rezultate foarte bune”, a declarat Andra.

”Cred că în fiecare zi trebuie să găsesc un moment al meu şi atât eu, cât şi Cătălin ne-am făcut programul astfel încât să avem timp şi pentru noi. Dimineaţă, după ce lăsăm copiii la şcoală, atunci e momentul nostru. Ori mergem în pădure să ne plimbăm, ori bem o cafea împreună, ne povestim ce mai facem… Avem momentele noastre în doi şi cam astea sunt plăcerile noastre. Pentru că apoi, când vin copiii, e despre ei. E şi despre noi, dar evident că, fiind părinţi, e mai mult despre ei. Ceea ce nu ne deranjează, că i-am făcut din atât de multă iubire, că acum trăim pentru ei şi prin ei”, a mai spus artista.