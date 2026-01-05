Prima pagină » Actualitate » Care sunt cele mai mari temeri ale românilor: de la bani și facturi, la război, pandemii și frica de viitor

Care sunt cele mai mari temeri ale românilor: de la bani și facturi, la război, pandemii și frica de viitor

Bianca Dogaru
05 ian. 2026, 06:15, Actualitate
Care sunt cele mai mari temeri ale românilor: de la bani și facturi, la război, pandemii și frica de viitor

România trăiește într-o neliniște continuă. Nu este vorba despre o singură teamă, ci despre un cumul de frici care se suprapun și se amplifică. Oamenii nu mai privesc viitorul cu speranță, ci cu prudență și teamă. Sondajele arată clar: românii se tem mai mult ca oricând de sărăcie, de instabilitate, de război și de pierderea controlului asupra propriei vieți.

Sursa foto: Profimedia

Această stare generală de anxietate nu apare din senin. Ea de construiește zi de zi, din facturi, din prețuri, din știri, din incertitudini politice și economice, din conflictele din jurul României și din sentimentul că statul nu mai oferă protecție.

Frica de austeritate și sărăcie

Cea mai puternică teamă a românilor rămâne legată de bani. Creșterea prețurilor a devenit principala sursă de îngrijorare. Aproape un sfert dintre români spun că scumpirile afectează direct viața, iar procentul este de peste două ori mai mare decât în urmă cu zece ani.

Oamenii se tem că statul va lua tot mai mult prin taxe și impozite, fără să ofere nimic în schimb. Frica de austeritate se traduce simplu: teama că salariul nu va mai ajunge, că alimentele vor deveni inaccesibile, că traiul decent va deveni un lux. Mulți români au ajuns să muncească doar pentru a plăti facturi, rate și taxe, fără să mai poată pune bani deoparte.

Frica de incapacitate de plată și colaps financiar

Tot mai mulți români trăiesc la limită. Creditul nu mai reprezintă o soluție de dezvoltare, ci una de supraviețuire. Facturile, ratele și cheltuielile curente apasă bugetele lunare, iar frica de incapacitate de plată crește.

Întrebările sunt tot mai des auzite: „La cine ne mai împrumutăm?”, „Ce facem dacă rămânem fără venit?”. Această teamă apare pe fondul creșterii datoriei externe, al instabilității economice și al mesajelor tot mai frecvente despre măsuri dure.

Frica de război: o teamă care nu mai pare abstractă

Pentru aproape o treime dintre români, posibilitatea unui conflict militar reprezintă una dintre cele mai mari temeri. Războiul din Ucraina a schimbat percepțiile. Ce părea imposibil a devenit posibil. Oamenii se întreabă dacă România ar putea fi atrasă într-un conflict, dacă ar putea apărea recrutări sau atacuri în apropiere.

În ultimii ani, discursul public s-a schimbat. Oamenii vorbesc tot mai des despre atacuri cu drone, despre pericole nucleare și despre scenarii care, până nu demult, păreau rupte din filme. Teama de un conflict nuclear, chiar dacă este una extremă, apare tot mai des în percepția publică.

Frica de pandemii și calamități

Experiența ultimilor ani a lăsat urme adânci. Mulți români se tem de apariția unei noi pandemii, de revenirea restricțiilor și de izolarea forțată. Alții se tem de fenomene meteo extreme, de cicloni, de lipsa alimentelor sau de blocaje în aprovizionare.

Frica de pierderea locului de muncă și de viitorul profesional

Aproape 60% dintre angajații români se tem că nu vor avea un loc de muncă stabil până la pensie. Vârsta, tehnologia și inteligența artificială creează un sentiment de nesiguranță profundă. Mulți români se tem că nu se vor mai putea adapta, că vor fi înlocuiți sau că salariile vor scădea. Această frică este mai puternică în rândul celor peste 40 de ani și al femeilor.

Sursa foto: Profimedia

O altă temere tot mai prezentă este cea legată de direcția politică a țării. Aproape 70% dintre români cred că România merge într-o direcție greșită. Instabilitatea politică, radicalizarea discursului și polarizarea societății alimentează frica de haos.

O țară care trăiește cu frica zilei de mâine

Privite împreună, aceste temeri spun o poveste clară. România nu este doar o țară cu probleme economice sau politice. Este o țară obosită, tensionată și nesigură. Frica dominantă nu este una punctuală, ci frica de viitor.

Românii nu se mai întreabă ce vor face peste zece ani. Se întreabă ce vor face luna viitoare. Iar această stare arată că adevărata criză nu este doar una economică sau geopolitică, ci una de încredere și siguranță.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE 5 Ianuarie, calendarul zilei: Robert Duvall împlinește 95 de ani, DJ BoBo 58. Bradley Cooper face 51 de ani
07:15
5 Ianuarie, calendarul zilei: Robert Duvall împlinește 95 de ani, DJ BoBo 58. Bradley Cooper face 51 de ani
EXCLUSIV Apariție cutremurătoare la Ferma Dacilor, acolo unde acum doi ani, de Crăciun, opt suflete au pierit arse de vii, printre care trei copii. Apropiații lui Cornel Dinicu spun că patronul fermei are coșmaruri în fiecare noapte
05:30
Apariție cutremurătoare la Ferma Dacilor, acolo unde acum doi ani, de Crăciun, opt suflete au pierit arse de vii, printre care trei copii. Apropiații lui Cornel Dinicu spun că patronul fermei are coșmaruri în fiecare noapte
FLASH NEWS Ministrul Rogobete explică de ce prima zi de concediu medical va fi neplătită: „Nu este o idee care nu are un fundament sau o cifră în spate”
23:31
Ministrul Rogobete explică de ce prima zi de concediu medical va fi neplătită: „Nu este o idee care nu are un fundament sau o cifră în spate”
ACTUALITATE Ce ne face să renunţăm la proiectele noastre după Revelion. De la 1 ianuarie nu mai…
20:49
Ce ne face să renunţăm la proiectele noastre după Revelion. De la 1 ianuarie nu mai…
REACȚIE Toni Neacșu: „Trump a încălcat toate regulile dreptului internațional și a comis o agresiune armată”
19:22
Toni Neacșu: „Trump a încălcat toate regulile dreptului internațional și a comis o agresiune armată”
ACTUALITATE Stelian a murit singur în ziua de Crăciun pe străzile din Roma. „Nu cerea multe pentru el”
18:44
Stelian a murit singur în ziua de Crăciun pe străzile din Roma. „Nu cerea multe pentru el”
Mediafax
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
Dan Petrescu dezminte zvonurile! Antrenorul nu suferă de cancer, de fapt: 'Totul este în regulă!'
Prosport.ro
Reacția germanilor despre Dan Petrescu după ce au văzut că a slăbit 30 de kilograme din cauza tratamentului
Adevarul
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Mediafax
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți
Cancan.ro
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Frica de abandon: rădăcini, manifestări și drumul spre vindecare
HOROSCOP Cea mai norocoasă lună în funcție de zodie. Perioadele din 2026 în care nativii au parte de energie pozitivă
07:31
Cea mai norocoasă lună în funcție de zodie. Perioadele din 2026 în care nativii au parte de energie pozitivă
LIVE A treia zi de la capturarea lui Maduro: Fostul dictator va fi judecat la New York/ Trump, despre operațiunea „Columbia”: „Sună bine”
06:48
A treia zi de la capturarea lui Maduro: Fostul dictator va fi judecat la New York/ Trump, despre operațiunea „Columbia”: „Sună bine”
Adina Anghelescu: Care sunt diferențele dintre tragediile de la Colectiv și Le Constellation. Și între justiția elvețiană și cea dâmbovițeană
06:30
Adina Anghelescu: Care sunt diferențele dintre tragediile de la Colectiv și Le Constellation. Și între justiția elvețiană și cea dâmbovițeană
ECONOMIE Pariu controversat: ce cotă are întoarcerea lui Iisus Hristos pe Pământ în 2026. Anul trecut, pariul a atras investiții de 3,3 milioane de dolari
06:00
Pariu controversat: ce cotă are întoarcerea lui Iisus Hristos pe Pământ în 2026. Anul trecut, pariul a atras investiții de 3,3 milioane de dolari
LIVE Dezastrul de la Crans-Montana, ziua 5: Au fost identificate încă 16 victime. Cea mai tânără victimă identificată avea 14 ani
05:45
Dezastrul de la Crans-Montana, ziua 5: Au fost identificate încă 16 victime. Cea mai tânără victimă identificată avea 14 ani
FLASH NEWS Liderii Uniunii Europene au emis o declarație comună despre situația din Venezuela: „Suveranitatea țării și dreptul internațional trebuie respectate”
00:00
Liderii Uniunii Europene au emis o declarație comună despre situația din Venezuela: „Suveranitatea țării și dreptul internațional trebuie respectate”

Cele mai noi