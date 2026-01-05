5 Ianuarie, calendarul zilei: Robert Duvall împlinește 95 de ani, DJ BoBo 58. Bradley Cooper face 51 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 5 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Robert Duvall, născut pe 5 ianuarie 1931 în San Diego, California, este un actor, regizor și producător american cu o carieră de peste șase decenii. A fost apreciat pentru stilul său naturalist, atenția pentru detaliu și capacitatea de a crea personaje extrem de credibile și complexe. Și-a început cariera în teatru și televiziune, iar primul succes major în cinema a venit odată cu rolul lui Tom Hagen din The Godfather (1972), care i-a adus recunoaștere internațională. Au urmat interpretări memorabile în filme precum Apocalypse Now (1979), The Great Santini (1979), Lonesome Dove (1989) și Tender Mercies (1983), pentru care a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor. S-a afirmat și ca regizor și producător, fiind implicat în proiecte independente și filme cu puternică încărcătură umană. A primit numeroase distincții, inclusiv Globuri de Aur, BAFTA și premii Emmy, iar contribuția sa a influențat generații de actori. Duvall este recunoscut pentru discreția sa în viața personală și pentru dedicația totală față de arta actorului.

DJ BoBo, pe numele real Peter René Cipiriano Baumann, s-a născut pe 5 ianuarie 1968 în Kölliken, Elveția. Este un artist de succes internațional, cunoscut ca dansator, cântăreț, compozitor și producător muzical. Și-a început cariera ca DJ și breakdancer, iar succesul major a venit la începutul anilor ‘90, odată cu lansarea piesei Somebody Dance with Me (1992), care a ajuns pe primele locuri în topurile europene. Au urmat hituri precum Everybody, Keep on Dancing, There Is a Party și Freedom, care i-au consolidat popularitatea pe plan internațional. Este cunoscut nu doar pentru muzică, ci și pentru spectacolele sale elaborate, având coregrafii, costume și elemente vizuale impresionante. De-a lungul carierei, a vândut peste 14 milioane de albume şi a câștigat numeroase premii muzicale. Prin longevitatea sa artistică și stilul inconfundabil, DJ BoBo rămâne un nume important în istoria muzicii dance europene.

Bradley Cooper, născut pe 5 ianuarie 1975 în Filadelfia, Pennsylvania, SUA, este un actor, producător și regizor american cu o carieră de succes în film și televiziune. A studiat actoria la Actors Studio Drama School din New York, iar talentul său i-a permis să se remarce rapid atât în comedie, cât și în drame complexe. A devenit cunoscut pe plan internațional prin seria de comedii The Hangover (2009–2013), dar adevărata recunoaștere critică a venit odată cu filmele Silver Linings Playbook (2012), American Hustle (2013) și American Sniper (2014), pentru care a primit multiple nominalizări la Premiul Oscar. În 2018, Cooper a debutat ca regizor cu remake-ul A Star Is Born, film în care a jucat și rolul principal alături de Lady Gaga. Pelicula a fost un succes critic și comercial, iar melodia “Shallow” a câștigat un Premiu Oscar pentru cea mai bună piesă originală. Bradley Cooper este considerat unul dintre cei mai talentați și influenți actori ai generației sale.

Nașteri 🎂

🎂1855: King Camp Gillete 🇺🇸🪒 inventator al lamei de bărbierit, brevetată în 1895, și lansată pe piață în 1903

🎂1876: Konrad Adenauer 🇩🇪🗣 primul cancelar al Republicii Federale Germane

🎂1909: Ileana a României 🇷🇴♛ fiica cea mică a regelui Ferdinand I al României și a reginei Maria

🎂1932: Umberto Eco 🇮🇹✒️ cunoscut în special pentru romanul său Numele trandafirului (Il nome della rosa, 1980), în care a combinat elemente de semiotică într-un cadru ficțional combinat cu analiză biblică, studii medievale și teorie literară

🎂1931: Robert Duvall 🇺🇸🎬 Oscar rol principal, Tender Mercies (1983)

🎂1938: Juan Carlos I 🇪🇸♛

🎂1946: Diane Keaton 🇺🇸🎬 Oscar rol principal, Annie Hall (1977)

🎂1959: Clancy Brown 🇺🇸🎬 Highlander (1986), The Shawshank Redemption (1994), The Penguin (2024)

🎂1965: Vinnie Jones 🇬🇧⚽️🎬 a câștigat Cupa Angliei în 1988 cu Wimbledon

🎂1967: Adrian Cioroianu 🇷🇴✒️

🎂1968: DJ BoBo 🇨🇭🎤 a vândut 14 milioane de înregistrări în întreaga lume și a lansat 11 albume de studio

🎂1969: Marilyn Manson (Brian Warner) 🇺🇸🎤 Actualul său nume este format din numele actriței Marilyn Monroe și criminalul Charles Manson

🎂1975: Bradley Cooper 🇺🇸🎬

🎂1978: January Jones 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️1998: Sonny Bono 🇺🇸🎤 timp de 10 ani, Sonny Bono și Cher au creat un cuplu muzical foarte cunoscut și iubit în SUA, cunoscut sub numele de scenă Sonny și Cher

🕯️2009: Mircea Stănescu 🇷🇴🗣 politician, fiul jurnalistului Sorin Roșca Stănescu. A fost găsit mort, împuşcat în cap, în apartamentul său din Bucureşti. Era urmărit penal pentru omor din culpă, într-un accident rutier

🕯️2010: Toni Tecuceanu 🇷🇴📺 cunoscut ca membru al emisiunii de divertisment Cronica Cârcotașilor. A murit la spitalul Matei Balș din București, decesul lui fiind provocat de complicațiile cauzate la plămâni de gripa porcină

🕯️2014: Eusébio 🇵🇹⚽️ A ajutat Portugalia să ajungă pe locul 3 la Mondialul de fotbal din 1966, devenind golgheterul turneului, și a fost ales Fotbalistul European al Anului în 1965. A jucat la Benfica Lisabona timp de 15 ani și este golgheterul all-time al echipei, înscriind 727 de goluri în 715 meciuri numai în campionatul Portugaliei

🕯️2022: Olga Szabó-Orbán 🇷🇴🤺 laureată cu argint la Jocurile Olimpice din 1956 de la Melbourne și dublu laureată cu bronz la Mexico 1968 și la München 1972. A fost și dublă campioană mondială

Calendar 🗒

🗒1066: Regele Eduard Confesorul al Angliei moare fără moștenitori, ceea ce a dus o criză de succesiune, care va duce în cele din urmă la cucerirea normandă a Angliei

🗒1393: S-a încheiat tratatul de pace dintre Mircea cel Bătrân, domnul Țării Românești 1386-1418), și sultanul Baiazid I. Tratatul prevedea ca „Principatul Valahiei” să se guverneze după propriile sale legi, iar domnul avea dreptul de a face război și pace cu vecinii săi și să încheie tratate de prietenie cu ei și să aibă drept de viață și de moarte asupra supușilor săi

🗒1463: Pedeapsa cu moartea împotriva poetului François Villon este modificată în exil timp de zece ani. De atunci, soarta lui Villon este necunoscută

🗒1665: La Paris se publică revista Journal des sçavans, prima publicație științifică

🗒1716: Nicolae Mavrocordat este numit domn al Țării Românești. Instaurarea regimului fanariot în Țara Românească

🗒1757: Regele Ludovic al XV-lea al Franței este ușor rănit în timpul unei tentative de asasinat cu un cuțit de către Robert-François Damiens, ultima persoană care a fost executată în Franța prin târâre în urma calului și împărțire în patru

🗒1859: Adunarea Electivă a Moldovei alege în unanimitate ca domn pe colonelul Alexandru Ioan Cuza participant la Revoluția de la 1848 și la lupta pentru Unirea Principatelor

🗒1875: Palatul Garnier, construit în stil neo-baroc de Charles Garnier, unul dintre cele mai renumite sedii de operă din lume, este inaugurat la Paris

🗒1895: Afacerea Dreyfus: ofițerul armatei franceze Alfred Dreyfus este destituit din rang și condamnat la închisoare pe Insula Diavolului

🗒1896: Într-o cafenea din orașul egiptean Alexandria, a avut loc prima proiecție cinematografică din Egipt și de pe continentul african

🗒1919: Crearea Partidului Muncitoresc German, care va deveni Partidul Muncitoresc Național-Socialist German, partidul nazist

🗒1933: A început construirea podului Golden Gate din San Francisco

🗒1934: S-a format un guvern liberal condus de Gheorghe Tătărăscu. Guvernările Tătărăscu au netezit calea instaurării dictaturii lui Carol al II-lea, prin ignorarea Parlamentului și guvernarea prin decrete-legi

🗒1944: London Daily Mail a devenit primul ziar londonez important publicat pe ambele maluri ale Atlanticului

🗒1956: Elvis Presley înregistrează „Heartbreak Hotel”

🗒1961: Inaugurarea Teatrului de Comedie din București; primul director a fost Radu Beligan

🗒1968: În Cehoslovacia, reformistul Alexander Dubček îl înlocuiește pe stanilistul Antonín Novotný ca prim-secretar al Partidului Comunist și începe o perioadă de liberalizare politică denumită Primăvara de la Praga.

🗒2005: Planeta pitică Eris este descoperită de astronomii de la Observatorul Palomar, motivând ulterior Uniunea Astronomică Internațională (IAU) să definească termenul planetă pentru prima dată

🗒2023: În Piața Sfântul Petru din Vatican are loc înmormântarea Papei Benedict al XVI-lea

