Pariu controversat: ce cotă are întoarcerea lui Iisus Hristos pe Pământ în 2026. Anul trecut, pariul a atras investiții de 3,3 milioane de dolari

Un pariu despre posibila întoarcere a lui Iisus Hristos pe Pământ, lansat anul trecut pe site-ul de pariuri Polymarket, a revenit în atenția pariorilor din întreaga lume și în acest an. Pariul controversat a atras în 2025 investiții de aproape 3,3 milioane de dolari.

Deși pentru majoritatea oamenilor nu este o surpriză faptul că Iisus nu s-a întors pe Pământ în 2025, pentru pariori a fost o adevărată oportunitate financiară. Cei care au pariat împotriva revenirii lui Hristos în luna aprilie au obținut un profit cu 5,5% mai mare decât miza pariată, conform Bloomberg.

Deși Polymarket nu a fost specific cu privire la modul de verificare a revenirii lui Iisus pe Pământ, pe data de 1 ianuarie 2026 a validat câștigurile pariorilor care au votat cu „Nu”.

Ce cotă are revenirea lui Iisus pe Pământ în 2026

În aprilie, probabilitatea ca Iisus să revină pe Pământ era estimată la peste 3%, motiv pentru care interesul pariorilor a rămas extrem de ridicat. Acum, întrebarea pusă în joc de Polymarket este dacă „Iisus Hristos se va întoarce până la sfârșitul anului 2026”, iar probabilitatea ca acest lucru să se întâmple este de 2%.

Practic, dacă un parior care răspunde afirmativ ar avea dreptate, ar putea câștiga de aproximativ 57 de ori mai mult decât suma pe care ar miza-o. Totuși, religia avertizează că „nimeni nu știe ziua sau ceasul” în care Iisus Hristos se va întoarce pe Pământ.

Experții îi avertizează pe pariori să fie atenți la astfel de evenimente

Pariul controversat a fost ținta mai multor discuții. Un utilizator al platformei a spus că „Acest pariu este cel mai stupid lucru pe care l-am văzut vreodată”.

De asemenea, specialiștii avertizează că astfel de pariuri sunt postate pentru a distrage atenția de la predicțiile importante, menite să ofere informații utile despre evenimente reale.

Polymarket este cunoscut pentru că oferă cote fiabile pentru evenimente cruciale din întreaga lume, cum ar fi rezultatele alegerilor sau izbucnirea unor războaie.

