Investigatorii au identificat alte 16 victime care au murit în incendiul de la barul „Le Constellation” de Anul Nou, a anunțat poliția elvețiană. Cea mai tânără victimă avea vârsta de 14 ani.

Ieri, România a primit vestea tristă că un tânăr român de 18 ani s-a aflat printre persoanele ucise în incendiul din Crans-Montana.

Ce vârste aveau cele 16 victime identificate

Charlote Niddam, fost elevă al Colegiului Immanuel din Hertfordshire, avea 15 de ani și a fost ultima victimă identificată. Părinții ei și-au exprimat tristețea pe social media despre pierderea suferită și au anunțat că ceremonia funerară va avea loc la Paris.

Dintre cele 16 victime identificate, au fost descoperite două fete elvețiene de 15 ani, o femeie elvețiană de 22 de ani, o elvețiană de 24 de ani, o femeie francezăde 24 de ani, două fete italience de 15 și 16 ani, un băiat italian de 16 ani, o femeie portugheză de 22 de ani, o fată belgiană de 17 ani, două femei franceze de 26 și 33 de ani, doi bărbați francezi de 20 și 23 de ani, două băieți francezi de 14 și 17 ani, o fată de 15 ani care era de triplă naționalitate (franco-britanică și israeliană). Au mai fost identificați doi italieni, 10 elvețieni, o persoană de cetățenie italiană și arabă, un român, un francez și un turc, informează The Guardian.

Autorul recomandă:

Tragedia din Crans-Montana, ziua 3: 40 de morți, 119 răniți. Un român, posibilă victimă. Primele identificări. Trupurile, returnate familiilor