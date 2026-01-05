Cea mai norocoasă lună în funcție de zodie. Perioadele din 2026 în care nativii au parte de energie pozitivă

Cea mai norocoasă lună în funcție de zodie, în anul 2026. Iată în ce perioade din an cei 12 nativi vor traversa momente pozitive, cu energii bune și situații favorabile. Oportunitățile și șansele bat la ușă pentru acești nativi, mai ales în perioadele în care vor avea parte de noroc maxim. Vezi mai jos.

V-ați gândit vreodată care va fi luna norocoasă din 2026 în funcți de semnul zodiacal sub care v-ați născut? Noul an aduce noi energii, oportunități, șanse și situații norocoase. Iată mai jos, în articol, care sunt cele mai norocoase luni pentru cele 12 zodii.

Pentru persoanele născute sub influența zodiei Berbec, cea mai norocoasă lună va fi iunie 2026. Prima lună de vară a acestui an va aduce distracție, romantism și creativitate. Casa iubirii va fi activată, iar nativul Berbec va dori să călătorească și să socializeze mai mult. Va pune accent pe vacanțe.

Pentru persoanele născute sub zodia Taur, cea mai norocoasă lună din 2026 va fi martie. Primăvara aduce noi conexiuni și noroc, fiind vorba și despre oportunități romantice.

În cazul nativilor Gemeni, luna iunie 2026 aduce și pentru ei oportunități mari. Călătoriile vor fi pe primul loc, iar unii dintre nativi pot avea parte de șanse neașteptate.

Luna mai 2026 se anunță a fi norocoasă în cazul nativilor Rac. În această lună de primăvară, nativii vor atrage abundența și bucuria. Oportunitățile profesionale nu vor înceta să apară.

Pentru nativul Leu, luna iulie 2026 se anunță a fi „fermecătoare”. Leul va atrage bucuria și banii. Veștile pozitive vor fi prezente și în relația de cuplu.

Pentru persoanele născute sub influența zodiei Fecioară, luna mai 2026 va aduce prosperitate și timp de calitate petrecut cu cei dragi. Norocul bate la ușă pentru acești nativi.

Pentru persoanele născute sub influența zodiei Balanță, luna august 2026 se anunță a fi norocoasă. Nativii Balanță vor avea tendința să pună accent pe propriile dorințe, iar Eclipsa solară poate să le aducă noi oportunități, arată Jurnalul.ro.

Pentru persoanele născute sub influența zodiei Scorpion, luna februarie 2026 va fi presărată cu noroc, șanse și iubire. Nu vor lipsi nici călătoriile.

Persoanele născute sub influența zodiei Săgetător vor avea mai mult noroc în noiembrie 2026. Romantismul se amplifică pentru ele.

Pentru persoanele născute sub influența zodiei Capricorn, luna decembrie 2026 va fi spectaculoasă, mai ales din punct de vedere financiar.

În cazul nativului Vărsător, luna ianuarie 2026 vine cu noi oportunități profesionale sau imobiliare. Accentul va fi pus și pe parteneriate.

Pentru nativul Pești, luna iunie 2026 vine cu multă creativitate, bucurie, romantism. Șansele se amplifică pentru nativ, în prima lună de vară.

