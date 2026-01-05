Rapid îi caută înlocuitor lui Petrila. Cine ar putea ajunge sub comanda lui Gâlcă

Un fotbalist de numai 22 de ani a ajuns pe radarul Rapidului, fiind prezentat de impresari drept varianta excelentă pentru înlocuirea lui Claudiu Petrila. Mijlocașul stânga are mai multe oferte din străinătate și ar putea părăsi formația chiar în această iarnă.

În acest condiții, în Giulești are șanse mari să ajungă Tunde Akinsola (22 de ani), extrema stânga de la AVS Futebol, din prima ligă a Portugaliei.

Akinsola, un gol și două pase decisive

Nigerianul a fost propus Rapidului, iar conducătorii clubului îl vor analiza cu atenție, înainte de a intra la negocieri pentru un transfer, scrie gsp.ro.

Tunde Akinsola joacă la AVS Futebol din 2024. În actualul sezon, el a marcat un singur gol și a dat două pase decisive. Are o reușită și în Cupa Portugaliei, în trei partide disputate.

De-a lungul carierei, extrema stângă care a jucat și în naționala U17 a Nigeriei a mai evoluat pentru Valladolid, Vasalund și Valiant, în țara natală. Akinsola are un meci în La Liga, iar în prima ligă portugheză a strâns 47 de partide. AVS e clubul pentru care a evoluat cel mai mult în carieră.

Din câte se pare, Tunde Akinsola a fost propus, în vară, și la Dinamo și Farul, dar pretențiile financiare ale lusitanilor au blocat orice negociere.

Cotat la 800.000 de euro de transfermarkt, Akinsola reprezintă o variantă dacă Rapid acceptă să-l vândă pe Claudiu Petrila, care are mai multe oferte, inclusiv una tentantă din Emiratele Arabe Unite. Un club din Golf pune pe masă 3 milioane de euro, dar suma ar putea crește dacă Rapid merge la negocieri.

Daniel Paraschiv a sosit în Antalya

Deocamdată, Rapid a făcut un singur transfer. Este vorba de atacantul român Daniel Paraschiv, adus sub formă de împrumut de la Real Oviedo. El a sosit, deja, în Antalya și s-a alăturat lotului pregătit de Costel Gâlcă.

Rapid are și opțiune de transfer definitiv, pe care o poate activa la vară, în funcție de evoluțiile jucătorului.

Din câte se pare, „feroviarii” sunt interesați și de Marinos Tzionis, mijlocașul ofensiv de la UTA. Informațiile vehiculate în aceste zile spun că rapidiștii pun la bătaie 300.000 de euro, plus Claudiu Micovschi, pentru internaționalul cipriot.

Și Robert Sălceanu, fundaș stânga la Petrolul, este dorit de Rapid, dar prahovenii solicită 500.000 de euro în schimbul său.

