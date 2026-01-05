Prima pagină » Actualitate » Rapid îi caută înlocuitor lui Petrila. Cine ar putea ajunge sub comanda lui Gâlcă

Rapid îi caută înlocuitor lui Petrila. Cine ar putea ajunge sub comanda lui Gâlcă

05 ian. 2026, 07:36, Actualitate
Rapid îi caută înlocuitor lui Petrila. Cine ar putea ajunge sub comanda lui Gâlcă
Rapid îi caută înlocuitor lui Petrila / Sursa FOTO: prosport.ro

Un fotbalist de numai 22 de ani a ajuns pe radarul Rapidului, fiind prezentat de impresari drept varianta excelentă pentru înlocuirea lui Claudiu Petrila. Mijlocașul stânga are mai multe oferte din străinătate și ar putea părăsi formația chiar în această iarnă.

În acest condiții, în Giulești are șanse mari să ajungă Tunde Akinsola (22 de ani), extrema stânga de la AVS Futebol, din prima ligă a Portugaliei.

Akinsola, un gol și două pase decisive

Nigerianul a fost propus Rapidului, iar conducătorii clubului îl vor analiza cu atenție, înainte de a intra la negocieri pentru un transfer, scrie gsp.ro.

Tunde Akinsola joacă la AVS Futebol din 2024. În actualul sezon, el a marcat un singur gol și a dat două pase decisive. Are o reușită și în Cupa Portugaliei, în trei partide disputate.

De-a lungul carierei, extrema stângă care a jucat și în naționala U17 a Nigeriei a mai evoluat pentru Valladolid, Vasalund și Valiant, în țara natală. Akinsola are un meci în La Liga, iar în prima ligă portugheză a strâns 47 de partide. AVS e clubul pentru care a evoluat cel mai mult în carieră.

Din câte se pare, Tunde Akinsola a fost propus, în vară, și la Dinamo și Farul, dar pretențiile financiare ale lusitanilor au blocat orice negociere.

Cotat la 800.000 de euro de transfermarkt, Akinsola reprezintă o variantă dacă Rapid acceptă să-l vândă pe Claudiu Petrila, care are  mai multe oferte, inclusiv una tentantă din Emiratele Arabe Unite. Un club din Golf pune pe masă 3 milioane de euro, dar suma ar putea crește dacă Rapid merge la negocieri.

Daniel Paraschiv a sosit în Antalya

Deocamdată, Rapid a făcut un singur transfer. Este vorba de atacantul român Daniel Paraschiv, adus sub formă de împrumut de la Real Oviedo. El a sosit, deja, în Antalya și s-a alăturat lotului pregătit de Costel Gâlcă.

Rapid are și opțiune de transfer definitiv, pe care o poate activa la vară, în funcție de evoluțiile jucătorului.

Din câte se pare, „feroviarii” sunt interesați și de Marinos Tzionis, mijlocașul ofensiv de la UTA. Informațiile vehiculate în aceste zile spun că rapidiștii pun la bătaie 300.000 de euro, plus Claudiu Micovschi, pentru internaționalul cipriot.

Și Robert Sălceanu, fundaș stânga la Petrolul, este dorit de Rapid, dar prahovenii solicită 500.000 de euro în schimbul său.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

„Nu aveam bani de haine”. Mărturii cutremurătoare făcute de unul dintre cei mai apreciați președinți din Liga 1

Costel Gâlcă a dat STARTUL! Rapid a plecat în Antalya fără francezul Antoine Baroan

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE 5 Ianuarie, calendarul zilei: Robert Duvall împlinește 95 de ani, DJ BoBo 58. Bradley Cooper face 51 de ani
07:15
5 Ianuarie, calendarul zilei: Robert Duvall împlinește 95 de ani, DJ BoBo 58. Bradley Cooper face 51 de ani
ANALIZĂ Care sunt cele mai mari temeri ale românilor: de la bani și facturi, la război, pandemii și frica de viitor
06:15
Care sunt cele mai mari temeri ale românilor: de la bani și facturi, la război, pandemii și frica de viitor
EXCLUSIV Apariție cutremurătoare la Ferma Dacilor, acolo unde acum doi ani, de Crăciun, opt suflete au pierit arse de vii, printre care trei copii. Apropiații lui Cornel Dinicu spun că patronul fermei are coșmaruri în fiecare noapte
05:30
Apariție cutremurătoare la Ferma Dacilor, acolo unde acum doi ani, de Crăciun, opt suflete au pierit arse de vii, printre care trei copii. Apropiații lui Cornel Dinicu spun că patronul fermei are coșmaruri în fiecare noapte
FLASH NEWS Ministrul Rogobete explică de ce prima zi de concediu medical va fi neplătită: „Nu este o idee care nu are un fundament sau o cifră în spate”
23:31
Ministrul Rogobete explică de ce prima zi de concediu medical va fi neplătită: „Nu este o idee care nu are un fundament sau o cifră în spate”
ACTUALITATE Ce ne face să renunţăm la proiectele noastre după Revelion. De la 1 ianuarie nu mai…
20:49
Ce ne face să renunţăm la proiectele noastre după Revelion. De la 1 ianuarie nu mai…
REACȚIE Toni Neacșu: „Trump a încălcat toate regulile dreptului internațional și a comis o agresiune armată”
19:22
Toni Neacșu: „Trump a încălcat toate regulile dreptului internațional și a comis o agresiune armată”
Mediafax
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
Dan Petrescu dezminte zvonurile! Antrenorul nu suferă de cancer, de fapt: 'Totul este în regulă!'
Prosport.ro
Reacția germanilor despre Dan Petrescu după ce au văzut că a slăbit 30 de kilograme din cauza tratamentului
Adevarul
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Mediafax
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți
Cancan.ro
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Frica de abandon: rădăcini, manifestări și drumul spre vindecare
LIVE A treia zi de la capturarea lui Maduro: Fostul dictator va fi judecat la New York/ Trump, despre operațiunea „Columbia”: „Sună bine”
06:48
A treia zi de la capturarea lui Maduro: Fostul dictator va fi judecat la New York/ Trump, despre operațiunea „Columbia”: „Sună bine”
Adina Anghelescu: Care sunt diferențele dintre tragediile de la Colectiv și Le Constellation. Și între justiția elvețiană și cea dâmbovițeană
06:30
Adina Anghelescu: Care sunt diferențele dintre tragediile de la Colectiv și Le Constellation. Și între justiția elvețiană și cea dâmbovițeană
ECONOMIE Pariu controversat: ce cotă are întoarcerea lui Iisus Hristos pe Pământ în 2026. Anul trecut, pariul a atras investiții de 3,3 milioane de dolari
06:00
Pariu controversat: ce cotă are întoarcerea lui Iisus Hristos pe Pământ în 2026. Anul trecut, pariul a atras investiții de 3,3 milioane de dolari
LIVE Dezastrul de la Crans-Montana, ziua 5: Au fost identificate încă 16 victime. Cea mai tânără victimă identificată avea 14 ani
05:45
Dezastrul de la Crans-Montana, ziua 5: Au fost identificate încă 16 victime. Cea mai tânără victimă identificată avea 14 ani
FLASH NEWS Liderii Uniunii Europene au emis o declarație comună despre situația din Venezuela: „Suveranitatea țării și dreptul internațional trebuie respectate”
00:00
Liderii Uniunii Europene au emis o declarație comună despre situația din Venezuela: „Suveranitatea țării și dreptul internațional trebuie respectate”
ULTIMA ORĂ Ministrul Sănătății spune că tarifarea gărzilor funcționează după un model învechit și vrea să schimbe sistemul „la 180 de grade”
23:03
Ministrul Sănătății spune că tarifarea gărzilor funcționează după un model învechit și vrea să schimbe sistemul „la 180 de grade”

Cele mai noi