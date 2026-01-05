Luni, 5 ianuarie 2026, la prânz, fostul dictator al Venezuelei va ajunge în fața unui judecător federal pentru a fi judecat în dosarul de narcoterorism și trafic de cocaină. Maduro a fost transferat la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn.

Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați pe 3 ianuarie 2026, de la Caracas, de către forțele SUA. În urma operațiunii de capturare a dictatorului venezuelean s-a raportat până acum uciderea a 32 de cubanezi. Cuba, aliat al Venezuelei, a declarat două zile de doliu național.

Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a descris atacul american din weekend drept „criminal” și a făcut apel la comunitatea internațională să răspundă. Rusia a denunțat atacul, iar China a solicitat eliberarea imediată a lui Maduro.

Analiștii au declarat că atacul SUA asupra Venezuelei va încuraja China să își consolideze revendicările teritoriale asupra unor zone precum Taiwanul și părți din Marea Chinei de Sud.

Trump spune că este dispus să atace și Columbia. Mesaj pentru Gustavo Petro: „Să-și păzească fundul”

Potrivit Sky News , președintele american Donald Trump deja plănuiește o operațiune militară în Columbia după ce l-a amenințat pe președintele Gustavo Petro că „să-și păzească fundul”. Columbia este acuzată de administrația prezidențială a SUA pentru producție și trafic de cocaină.

Trump, care a spus că mare parte din cocaină ajunge să fie comercializată în SUA, a declarat într-un interviu din Air Force One că „Operațiunea Columbia ar suna bine”. Președintele american a adăugat:

„Columbia este prea bolnavă să mai fie condusă de un om bolnav căruia îi place să facă cocaină și să o vândă în Statele Unite, și el face asta de mult timp”.

Însă, Trump a sugerat că prioritatea sa este repare Venezuela prin desfășurarea alegerilor. El a avertizat apoi că SUA au nevoie de acces total la rezervele de petrol ale țării.

Delcy Rodriguez și-a schimbat atitudinea față de Trump: Suntem gata să colaborăm

După ce Trump a amenințat-o că „va plăti un preț mai dur decât Maduro”, noua președință a Venezuelei, Delcy Rodriguez, și-a schimbat brusc atitudinea. Anterior, a adresat solicitări la adresa SUA pentru eliberarea lui Maduro și a amenințat „forțele SUA” că vor plăti pentru actul de agresiune și încălcare a suveranității Venezuelei.

Acum, ea a declarat că Venezuela caută să aibă „relații respectabile” cu Washington DC și l-a invitat pe Trump să colaboreze. Pe Instagram, ea a scris: „Invităm guvernul SUA să colaboreze cu noi la o agendă de cooperare orientată spre dezvoltarea comună în cadrul dreptului internațional pentru a consolida coexistența comunitară durabilă.

Marco Rubio: Alegerile în Venezuela sunt premature în acest moment

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat la o emisiune TV că este „prematur să se ia în considerare organizarea de noi alegeri” după ce Venezuela a fost condusă timp de 14 de ani de Hugo Chavez și 12 ani de către Nicolas Maduro (26 de ani de regim socialist corupt).

„María Corina Machado este grozavă, a câștigat un Nobel, dar noi ne confruntăm cu o realitate – din păcate, majoritatea opoziției nu mai este prezentă în Venezuela. Avem probleme pe termen scurt care trebuie rezolvate imediat. Ne așteptăm la mai multă conformitate și cooperare. Trebuie să asigurăm o tranziție către democrație în Venezuela. Dar trebuie să ne gândim la următoarele luni. Cu Maduro nu puteai să aranjezi nimic. Sper că populația va alege o direcție diferită față de cea aleasă de Maduro. Alegeri? Țara asta a fost condusă de regimul ăsta de 25 de ani. Alegerile trebuiau să se întâmple demult. Alegeri au fost, le-au pierdut, nu au numărat voturile. Cred că este prematur în acest moment să vorbim despre alegeri.” a spus Marco Rubio.

La întrebarea „dacă Trump chiar va conduce Venezuela până la tranziția către democrație”, Rubio a specificat că țara este condusă acum de un aparat polițienesc și militar, iar populația va decide soarta națiunii. Rubio a negat că administrația Trump a atacat Venezuela pentru că ar fi dorit cei 300 de milioane de barili de petrol. Secretarul de Stat al SUA a spus că americanii „au destul petrol” și că în realitate, administrația Trump nu dorește ca adversarii Statelor Unite, precum Iran, Rusia și China să controleze zăcămintele de petrol ale Venezuelei.

„Tranziția e în beneficiul securității noastre, acesta este scopul politicii noastre. Nu e vorba de a conduce țara în acel sens. Est vorba de politică. Vrem un viitor mai bun pentru poporul Venezuelei, precum și o regiune mai stabilă. Vrem să ne schimbăm relațiile cu Venezuela. Nu ne poți umple țara cu droguri și imigranți ilegali. NU poți permite ca Venezuela să fie transformată într-un hub strategic pentru teroriștii Hezbollah, pentru Rusia, China sau Iran. Sau pentru agenții de infrmații cubanezi. Asta nu poate continua. Nu poți permite rezervele de petrol ale Venezuelei să ajungă sub controlul adversarilor, și așa furat de oligarhi. Nu poți lăsa cele mai mari rezerve de petrol din lume sub controlul dușmanilor SUA. Nu avem nevoie de petrolul Venezuelei. Avem destul petrol în Statele Unite. Întrebarea ar fi de ce au nevoie Rusia, Iran și China de atâta petrol din Venezuela? Ei nici nu se află pe continentul sud-american. Nu le vom permite competitorilor să ajungă să dețină control asupra rezervelor de petrol. Ce vrem noi este controlul asupra industriei petroliere. Cei care au colonizat Venezuela, cel puțin în interiorul regimului, sunt cubanezii. Gărzile care l-au păzit pe Maduro erau alcătuite din cubanezi”.

„Megalomania” lui Trump de a rămâne în istorie

Donald Trump a declarat ieri pentru The Atlantic că SUA au nevoie absolută de Groenlanda în ciuda protestelor afișate de prim-ministra Danemarcei Mette Frederiksen. De la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial, Trump a spus în mod repetat că dorește să facă din Canada cel de-al 51-lea stat al SUA, că dorește readucerea Canalului Panama sub controlul SUA, să inițieze acțiuni militare împotriva cartelurilor din Mexic și Columbia, precum și în Cuba.

Președintele a lansat recent lovituri aeriene în Nigeria și Siria împotriva teroriștilor ISIS, iar anul trecut asupra bazelor nucleare din Iran. Trump a amenințat că ar putea să o facă din nou dacă Iranul „va ucide protestatari pașnici”.

De asemenea, el a spus că dorește să cumpere Fâșia Gaza pentru a o transforma în „Riviera Orientului Mijlociu”. După moartea Papei Francisc, Trump a glumit că și-ar dori să devină noul papă, însă s-a declarat încântat de numirea primului suveran pontif originar din America de Nord, Leon al XIV-lea.

